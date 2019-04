Torra premia a la expresidenta del Parlament reprobada por vejar a Arrimadas en Twitter

El Gobierno catalán, presidido por Quim Torra, anunció ayer los nombres de los 34 galardonados con la Creu de Sant Jordi, uno de los mayores reconocimientos que entrega la Generalitat a personas y entidades que “hayan prestado servicios destacados a Cataluña”. En la lista figuran, entre otros, el futbolista del Barça Leo Messi y la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, que fue reprobada en 2018 por la Cámara autonómica por los comentarios “vejatorios y excluyentes” vertidos en Twitter contra la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

“Esta señora me ha echado de Cataluña varias veces por no nacer aquí y ha insultado a otros líderes políticos. El nacionalismo premia a xenófobos”, se quejó ayer Arrimadas a través de la red social. De Gispert le respondió: “Inéssss, tu te vas solita de aquí a unas semanas. Te lo has buscado tú. La bilis que escupes contra una gran parte de Cataluña te ha hecho huir (...) Olvídate de Cataluña”.

En noviembre de 2017, Arrimadas, que es de origen andaluz, tuiteó que Cataluña no podía permitirse “cuatro años más de procés”. La que fuera presidenta del Parlament le respondió: “Entonces, ¿por qué no vuelves a Cádiz?”. Un año después hizo un comentario similar, también en Twitter.

El Govern justificó el reconocimiento en agradecimiento a la labor de De Gispert como presidenta del Parlament. La portavoz, Meritxell Budó, dijo que el Ejecutivo no tuvo en cuenta esos comentarios en Twitter.