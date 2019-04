La ley de extranjería impide a la CUP presentar una candidata

La CUP ha denunciado este martes que la Ley de Extranjería no les permite presentar a las elecciones municipales a una candidata de origen paquistaní. En una rueda de prensa, los anticapitalistas han reclamado revertir esta ley, que según SOS Racisme impide al 13% de la sociedad catalana no tiene derecho a voto por dicha ley.

En el caso de la CUP, la candidata que no podrá presentarse por Barcelona es Shazra Javed, miembro de la Asociación de Trabajadores Pakistaneses y número 15 de la lista de los anticapitalistas en las municipales. Javed ha explicado que lleva 12 años viviendo en Cataluña. “He estudiado aquí, estoy implicada en el barrio del Raval y a pesar de ello no puedo votar y no me puedo presentar en ninguna lista por el simple hecho de ser de Pakistán y por culpa de una ley racista”, ha afirmado.

Javed no cumple los requisitos que marca la ley de extranjería. La hasta ahora candidata ha explicado que no se puede presentar porque España no tiene reciprocidad ni convenio con Pakistán. La concejal de la CUP Maria Rovira ha asegurado que la administración pública se basa en unas leyes racistas que promueven “un apartheit”. “Creemos que se deba asegurar el derecho a voto de todos y poner el antiracismo en el centro para no dar ningún respiro a la extrema derecha”, ha dicho Rovira.

En relación a los resultados de las elecciones generales de este domingo, la concejal ha destacado que la lógica de las generales no es la misma que la de las municipales, y ha subrayado la complejidad del momento político y de Barcelona.