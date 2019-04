Tres voluntarias para la mesa de la Cañada Real

Cuando Lola Barrantes, una comercial de 47 años vecina de Villa de Vallecas de Madrid, ha acudido esta mañana a su colegio electoral, el Agustín Rodríguez Sahagún, tan solo sabía que iba como suplente de una mesa para las elecciones generales de 2019. Sin embargo, al final ha terminado como presidenta de otra que no tenía nada que ver con la suya. Le ha tocado dirigir las urnas de la Cañada Real Galiana, un gigantesco asentamiento irregular, ahora en pleno proceso de regularización, en donde ha habido una baja participación, como ya había ocurrido en otras elecciones.

Barrantes ha llegado pasadas las ocho y media al colegio, situado en la calle de La Granja de San Ildefonso 17, y la mesa en la que a lo mejor le tocaba estar (la número 60) ya estaba constituida. Como ya se había levantado, ha pensado que lo mejor era esperar a que se abriera la votación y ejercer su derecho. Sin embargo, al poco le ha asaltado la sorpresa. El representante de la Administración ha ido preguntando si ya se habían formado todas las mesas. Así había sido, menos la 45 A. Justo la que pertenece a la Cañada Real.

La comercial se ha dirigido al coordinador y se ha ofrecido a formar parte de esa mesa, ante la ausencia de los tres titulares y los seis suplentes. "Nos han dicho que esto siempre suele ocurrir. En cuanto me han dado el ok, me he puesto a preparar todo porque no estaban puestas ni las urnas", ha explicado a EL PAÍS Barrantes, que nunca había estado en una mesa electoral. "La verdad es que me he quedado porque es un tema que me encanta, me apasiona, y ya que me había levantado y podía aprovecharlo...", añade esta mujer, que se encuentra de baja laboral tras sufrir un accidente de tráfico.

Sus dos vocales han llegado de un poco más lejos. Concretamente, desde Getafe, pero pasando por la calle de Manuel de Luna número 29, en la sede que tiene la Delegación del Gobierno en Madrid. La peluquera Eva Mateos, de 22 años, y la camarera Alba López, de 27, han estado trabajando en los últimos días preparando en esta oficina la documentación de estas elecciones generales. Cuando terminaron su trabajo, les ofrecieron la posibilidad de acudir hoy a las siete de la mañana como reservas para formar las mesas electorales en las que faltara algún componente. "Hemos tenido suerte. La coordinadora nos lo ha ofrecido al saber que estábamos juntas y que las dos no tenemos trabajo", explica Alba López.

Para ambas ha sido la primera vez que han montado en un coche policial, en el que les han trasladado desde Tetuán hasta el colegio de Villa de Vallecas. "No, no han puesto los rotativos ni las sirenas, pero los policías se han portado muy bien con nosotras. Se han quedado hasta que ya nos hemos sentado y han pedido que la gente nos dejara de agobiar", ha destacado Mateos. "Y mira que yo no me llevo bien con la policía...", bromeaba la joven.

Por esta jornada electoral cada una cobrará 65 euros. A eso se une además la baja participación que han tenido en la mesa y, por tanto, poco trabajo. Casi al cierre de la mesa, tan solo habían acudido 80 electores. "Uuuuffff y nos han dicho que en otras elecciones han llegado a la mitad. Eso sí, hemos pasado un calor enorme", añadía Mateos, que estaba en camiseta de tirantes.

