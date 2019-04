Otegi: “Hay que votar a EH Bildu porque no nos quieren en Madrid”

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que hay que votar a la coalición soberanista porque, según ha dicho, "no nos quieren allí y van a hacer todo lo posible para que no estemos". "¿Qué más razón hace falta? Si no nos quieren, vamos a estar allí", ha destacado. En ese sentido, ha matizado que quieren estar representados en el Congreso "de manera transitoria" porque, tal y como ha afirmado, "nuestra vocación no es permanecer en Madrid permanentemente, nosotros vamos allí para algún día no ir allí, porque hemos construido la república vasca de iguales". "Nosotros estaremos allí porque nos vota la gente y porque no quieren que estemos y ellos probablemente no estarán aquí porque aquí no les vota ni Dios", ha enfatizado.

Otegi ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en San Sebastián, en el que ha intervenido junto a la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Mertxe Aizpurua, y la candidata por Navarra, Bel Pozueta, donde ha incidido en que "por mucho que se empeñen, no pueden, no pudieron y no podrán" acabar con la izquierda abertzale. En esa línea, ha recordado que la izquierda independentista "lleva muchos años gobernando muchas instituciones en este país". "Cero casos de corrupción. A nosotros no nos ha pillado nadie con la mano en la caja de los dineros públicos y esto es un honor poder defenderlo porque no hay nadie que pueda defenderlo como nosotros.

Hemos demostrado una honradez, una vacuna anticorrupción, que es como para sentirnos orgullosos", ha manifestado. Frente a "quienes no cumplen sus compromisos o pactan sistemáticamente con el PP y el PSOE, que ni siquiera cumplen el Estatuto de Gernika", ha insistido en "el valor y la utilidad" del voto a la coalición soberanista. "Frente a la izquierda que resta y divide, somos la izquierda que suma y multiplica. Frente a quienes ocultan la verdad, somos la izquierda que la dice. Frente a quienes anteponen intereses de partido, somos quienes anteponemos los intereses del país, como ya demostramos en Gasteiz cuando echamos a Maroto de la Alcaldía", ha manifestado.

En esta misma línea, Otegi ha destacado que "EH Bildu cumple su palabra y su compromiso con la sociedad vasca, mientras que otros dijeron que iban a asaltar los cielos y acabar con el régimen del 78, y ahora ponen la Constitución como límite. Otros llevan décadas pactando sistemáticamente con el PP y el PSOE y el balance es un Estatuto incumplido, y otros dicen ser la alternativa al trifachito, pero son los del 155, las reformas laborales y los recortes".

Involución democrática

Por su parte, Mertxe Aizpurua ha recordado que "Euskal Herria sabe bien lo que significa sufrir los vientos de la involución democrática y el autoritarismo que soplan con fuerza en el Estado español". "Esta vez volverá a hacerlo y volverá a poner freno a las derechas españolas depositando su voto y confianza en la única opción que garantiza que este país va a avanzar en democracia, derechos y libertades, que es EH Bildu", ha resaltado.

Pozueta, por su parte, ha pedido el voto para EH Bildu porque, a su juicio, "es clave que tomemos aquí las decisiones que nos afectan en el día a día". Por ello, ha apostado por "la rebeldía y la insumisión frente a los planes centralistas y autoritarios" y ha llamado a "desconfiar de los partidos que tienen su centro de gravedad en Madrid, porque allí siempre prima la tendencia a centralizar el poder y acaparar recursos, tomando decisiones en nombre de los pueblos y de la sociedad, sin tenerlos en cuenta".