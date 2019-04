Bonig promete recuperar las aulas concertadas de Bachillerato eliminadas por el Consell

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, se ha comprometido este lunes a recuperar todas las aulas concertadas de Bachillerato que el Consell de PSPV y Compromís "ha eliminado" a lo largo de la legislatura.

Bonig se ha reunido este lunes en Burriana (Castellón) con directores de centros concertados y ha explicado que la escuela concertada es un modelo "aceptado y demandado" y de hecho en Burriana representa el 50% del municipio.

"Nuestro compromiso con la educación pública es que uno de cada cinco colegios públicos nuevos con el PPCV tendrán el 80% de las asignaturas en inglés y además nos comprometemos también a extender el concierto al Bachillerato y recuperar todas las aulas de bachillerato que el Botànic ha eliminado, una supresión que ha sido declarada nula por el TSJCV", ha dicho.

La presidenta del PPCV ha señalado que su partido "garantizará los conciertos y la libertad de los padres al elegir centro".

No a pactos postelectorales

Bonig se ha referido también a un posible pacto postelectoral con el PSPV-PSOE y ha dicho que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no quiso pactar con ella cuando "le tendí la mano", porque "prefirió a otra mujer", por lo que ha asegurado ella "no es segundo plato de nadie".

Preguntada por los posibles pactos postelectorales y si sería posible una alianza PP-PSOE, Bonig ha indicado que a nivel nacional "ya lo intentó Mariano Rajoy" y a nivel autonómico, "Puig no quiso tampoco. Me rechazó una vez y no me va a rechazar más".

Según la presidenta del PPCV, su partido tiene "claro" con quien no pactaría: "con partidos que van contra la constitución española, contra el Estatut de Autonomía, contra las instituciones democráticas, con los que hablan de referéndum ilegal, y con quien no respeta las señas de identidad y la libertad".

Bonig ha calificado de "magnífica idea" que AENA asumiera la gestión del aeropuerto de Castellón y ha asegurado que se ha "sorprendido" del cambio de actitud de PSPV y Compromís respecto a esta infraestructura. Y ha ironizado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si hay alguien que lo utiliza es él, que viene en Falcon".