Fangoria: “Tendemos a pegarnos a lo peor de cada casa; ahora, al reguetón”

Nacho Canut cuenta que, durante una firma de discos, preguntó la edad a todos sus seguidores. Hizo el cálculo y obtuvo una media de 23 años. Esa sigue siendo, asegura, la que hoy impera entre sus admiradores. Esto significa que buena parte de sus fans no había nacido cuando se publicaron las trece canciones que Alaska y Canut homenajean en su nuevo disco Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000, donde también incluyen dos temas nuevos. “Para muchos no serán versiones, sino canciones nuevas de Fangoria”, asegura el músico. “Les pasará como cuando nosotros compramos el disco Pin-ups de David Bowie, que no conocíamos a todas esas bandas mod”, continúa.

Canut (Valencia, 1957) y Alaska (Ciudad de México, 1956) celebran sus 30 años como dúo con algunos de los temas que han formado parte de la banda sonora de su vida, de grupos y artistas con los que mantienen una relación especial: es decir, que son amigos, han compartido escenario o ha grabado juntos. Los presentarán en dos conciertos, uno en Madrid el 13 de abril en el Wizink Center (entradas desde 44 euros) y otro en Barcelona (27 de abril en el Sant Jordi Club). No estarán solos, porque han montado su minifestival: abrirá la noche Ms Nina, cantante y artista plástica (19.30), continuará Jedet, intérprete y personaje de las fiestas de su entorno. Tras ellos, será el turno de Nancys Rubias, el grupo paródico de Mario Vaquerizo, marido de Alaska (20.30).

El repertorio será exclusivo para estas dos fechas y no se volverá a repetir en la gira de verano que llevará al grupo por festivales y ciudades de todo el país. En Madrid y Barcelona tocarán todas las versiones que forman parte del disco y que incluyen a Family, Carlos Berlanga, Corcobado, Parade, Fabio McNamara, Killer Barbies y Ellos. Todos extrapolados al sonido electrónico que define al dúo.

De esa mezcla de estilos nace el reguetón-bakala que ponen en práctica en Dame estrellas y limones, originalmente de Family, dúo pop donostiarra formado por Javier Aramburu e Iñaki Gametxogoikoetxea y desaparecido en 1995. “El reguetón tiene una velocidad lenta, todo lo contrario a la música que hacemos”, destaca Alaska. “Hemos tomado la base y la hemos subido a 135 bpm y así logramos el reguetón-bakala”, añade. Esa mezcla, asegura Canut, cuenta cada vez con más adeptos. “Ahora empiezan a mezclarla con EDM [electronic dance music: música electrónica de baile], que no es otra cosa que bakalao”, explica.

El dúo lleva tiempo jugueteando con este género ubicuo y marginado por la prensa especializada. “Tendemos a pegarnos a lo peor de cada casa”, cuenta Alaska, “en los setenta nos gustaba el glam-rock cuando lo bien visto era el rock progresivo; Después, el punk y la disco music; el acid house; y ahora, el reguetón”. No solo el ritmo les fascina. También su estética. “Los cantantes de reguetón son los más elegantes: visten muy bien”, asegura Canut.

Esa es, en opinión de Canut, una de las razones por las que el reguetón cuenta con tantos detractores. “Cuanto más imagen tengas, se supone que eres peor, que eres menos auténtico, para nosotros el aspecto de una estrella es importantísimo”, expone el músico, que no entra a debatir las letras de estas canciones, objeto de crítica por parte de muchos colectivos. “Cuando vemos a Ms Nina y King Jedet exclamamos ¡dos estrellas!”, continúa. Ambos artistas colaboran en ¿De qué me culpas?, la primera canción, de las dos originales, que han incluido en esta antología.

Ni Nina ni Jedet habían nacido cuando Alaska y Canut rompieron con el pasado y volvieron a empezar como dúo en 1989. No miran atrás con nostalgia. “No queremos volver a aquella época”, argumenta Alaska. Ahora preparan la segunda parte de este disco de grandes éxitos de canciones prestadas que saldrá en otoño. Aún les queda fuelle. “Con la edad te haces más consciente de que te queda menos tiempo, así que no lo voy a perder con tonterías”, declara Alaska.

¿A quién versionan y por qué? El universo Spicnic El dúo ha llevado a su terrero Voilá de Alpino y Metaluna de Parade, temas de grupos adheridos al sello Spicnic, en el que el propio Canut publicaba con el grupo Intronautas. "Voilá representa muy bien el sonido de ese sello", asegura el compositor. Esas bandas compartían una apariencia retro y cultivaban un electro-pop de letras aparentemente ingenuas pero con un fondo amargo. Entre ellas también estaban Meteosat, Fresones Rebeldes, sus referentes más populares. Amigos íntimos Fabio McNamara y la banda de punk rock de la gallega Silvia Superstar, Killer Barbies, amigos del dúo, aparecen representados con Gritando amor y Solo para ti, respectivamente. También de Ellos, compañeros durante años en el sello Subterfuge, han grabado un tema, Diferentes, su himno a la diversidad de 2001. Su letra, aseguran Fangoria, sigue vigente en la lucha contra la homofobia. "Esa letra es atemporal, un himno para todas las generaciones. Cada una tiene un momento en que esa letra es para ellos", destaca Alaska. Del desaparecido Carlos Berlanga, ex compañero de Kaka de Luxe, Pegamoides y Dinarama han elegido ¿Qué sería de mí sin ti? de 1994. "Es la continuación de ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?", explica Canut. Las estrellas del Caribe Mix y una reivindicación El mundo del tecno-pop patrio también cuenta con representación en el disco, a través de OBK, de quien toman Historias de Amor. El dúo catalán no ocupa, en opinión de Fangoria, el lugar que debería en la historia del pop español. También reivindican Llorando por ti de Ku Minerva, tema que encarna una corriente musical que se dio en España hace dos décadas. "Hubo un momento en el que aquí había una especie de factoría que creaba una música de base electrónica y letra cantada por una diva con gran voz. Hubo muchos grupos y su éxito era masivo. Todos salían en los Caribe Mix", describe Alaska. "Mónica Naranjo en su primer disco pertenecía a este grupo", añade. "Y Ríos de Gloria, también", apostilla Canut. El lado indie Entre amigos y canciones que marcaron algún momento de su vida, Alaska y Nacho Canut incluyen temas de bandas indie pop y soft rock ajenas a su estilo. Ellos las traducen al electro pop. Son Tormenta en la mañana de la vida de La Buena Vida, La banda sonora de una parte de mi vida de Los Sencillos y Santos que yo pinté de Los Planetas. También recuerdan a Javier Corcobado con Coches de choque, de 1999, un tema de Corcobator, el disco en el que el rockero se acercó a la electrónica.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram