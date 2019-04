El debut de Maysoun Douas, la primera candidata musulmana a concejala en Madrid

A Maysoun Douas le entraron dudas cuando en febrero le hicieron la propuesta de aparecer, bien alto, en las listas de la alcaldesa Manuela Carmena para la reelección.

Amigos y familiares le preguntaron si estaba segura de querer meterse en política, pero alguien que lo tuvo “cristalino” y le animó a dar el paso fue su padre, Mohamed Douas Lachiri, un profesor de matemáticas nacido en Marruecos que dedicó buena parte de sus años en Madrid a trabajar para la integración de los jóvenes musulmanes.

“Me dijo que estaba orgulloso”, dice Douas, nacida en Granada hace 36 años y residente en Madrid desde los cinco. “Era una oportunidad que no tenía que dejar pasar”, dice sobre la oferta de Carmena.

Douas habla mientras toma una Coca Cola al mediodía en un bar cerca de Atocha, acompañada de Juan Suárez, el jefe de prensa de Más Madrid, la plataforma ciudadana de Carmena. Es su primera entrevista tras el anuncio de su candidatura para las elecciones del 26 de mayo, tras las que podría convertirse en la primera concejala musulmana de Madrid.

Ha pasado una semana desde que murió su padre, enfermo de diabetes. Recompuesta tras el golpe, se ha reincorporado a su trabajo en La N@ve, una antigua fábrica de ascensores en el distrito obrero de Villaverde que en noviembre de 2017 fue reabierta por el equipo de Carmena como espacio para startups y grandes eventos de innovación. Douas, doctora en Física por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y emprendedora digital, ha sobresalido en su trabajo como relaciones públicas de La N@ve.

Su jefa, Azucena Elbaile, dice que ha sido una profesional clave para el proyecto por su capacidad de trabajo y sus redes de contactos. “Es mi mano derecha y mi mano izquierda”, dice Elbaile, directora del centro. Desde su apertura, La N@ve ha organizado más de 700 actividades por las que han pasado más de 90.000 personas, según Elbaile.

Maysoun Douas, candidata a concejala por Más Madrid. KIKE PARA

Fue en esa mole gris adornada con grandes placas de colores, donde Douas conoció a Carmena, en la inauguración y en otras visitas posteriores. Carmena lanzó su candidatura el 16 de febrero ante 2.000 personas en La N@ve, junto al candidato de Más Madrid al gobierno de la región, Íñigo Errejón. Dos semanas después se anunció el fichaje de Douas, como número 12, justo tras los concejales del círculo de confianza de la alcaldesa. La lista de Carmena está llena de madrileños sin experiencia política, provenientes del activismo, la cultura o la ciencia. Douas tiene muchas opciones de conseguir acta de concejala. En 2015 la agrupación de Carmena, ganadora, obtuvo 20.

Es hija de marroquíes que se conocieron estudiando en Granada. Su padre era físico de formación y su madre estudió un curso de formación en anatomía patológica. Dice que estar rodeada desde pequeña por profesionales científicos estimuló su curiosidad. Durante sus estudios en la UAM conoció a su marido marroquí, Youness Ouahid, doctor en Biología con el que tiene cuatro hijos, de entre 4 y 13 años. Con su pareja creó la empresa Excellenting, una plataforma digital para conectar a científicos con financiadores.

Aún no ha entrado de lleno en campaña. Más Madrid, como los partidos madrileños, pisará el acelerador tras las elecciones generales del 28 de abril, cuando quedarán cuatro semanas para una nueva cita con las urnas, la de las municipales, autonómicas y europeas.

El estreno de Douas fue hace tres semanas en un evento de presentación de los candidatos locales y autonómicos, en el centro cultural Fernando Lázaro Carreter, en Carabanchel, donde los miembros de las listas se fueron pasando el micrófono para hablar brevemente.

Ella habló algo más de dos minutos en los que dijo que su motivación si Carmena revalida su mandato por otros cuatro años será promover la cultura innovadora. La capital tiene un sector tecnológico menor al de otras capitales europeas pero ella está convencida de que Madrid está a punto de despegar en ese campo.

Maysoun Douas durante la presentación de candidatos de Más Madrid para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. YOUTUBE

En esa intervención, en la que iba cubierta como siempre con velo, no habló del hito que supondría que Madrid tenga una concejala musulmana. El déficit de diversidad en la capital es claro cuando se compara con otras ciudades de Europa o Estados Unidos donde es común ver representantes electos musulmanes, en algunos casos mujeres con velo, como la congresista estadounidense de origen somalí, Ilham Omar, o la diputada catalana de Esquerra Republicana, Najat Driouech.

Preguntada sobre ello en la entrevista, Douas dice que quiere ser un referente para los musulmanes españoles. Ha sido voluntaria desde los 15 años en asociaciones de musulmanes en Madrid en las que trabajaba su padre y una de sus motivaciones ha sido luchar contra el desarraigo de los jóvenes inmigrantes.

Ha criticado en conferencias la escasa integración de miembros de la Comisión Islámica de España, el órgano que por ley representa a los musulmanes ante el Estado. Muchos los ven como una vieja guardia, en conflicto con la nueva generación de líderes musulmanes, más tolerantes y dialogantes. “Son los primeros migrantes que llegaron a España y todavía hace falta que evolucione su convivencia en España”, dice en la entrevista. “Una de las cosas para las que tendría que servir mi candidatura es para movilizar a todos esos votos que ahora mismo no se ejercen”, añade.

Vivimos en "un mundo muy masculino"

Douas también se ve como un modelo para las mujeres porque cree que en el mundo de la innovación hacen falta referentes femeninos. Algunos estudios han revelado que la gran mayoría de la financiación en el sector tecnológico va destinado a startups solo compuestas por hombres.

—¿Llevar velo le ha generado algún conflicto? ¿Cuesta entender ser feminista y musulmana con velo?

—¿Sabe a quién se lo tengo que explicar? A todo el mundo que no es musulmán y a todo el mundo que ve el feminismo de forma occidentalizada. A mí me parece curioso que con mi experiencia, mi perfil y los valores que demuestro en mi día a día todavía haya gente que me pregunte si soy feminista. Eso es porque tienen una visión sesgada del feminismo.

-—¿Qué significa para usted el feminismo islámico?

—Las mujeres están alzando la voz no solo dentro del mundo occidental y católico. Ahora tenemos la oportunidad de poner a cada uno a su lugar, con los roles que le corresponden, y los derechos que se han infravalorado en el pasado.

—¿Ya te gustaba Carmena como política antes de su propuesta?

—Sí, pero yo soy una persona de acción. Entonces con las personas que hablan y prometen, suelo esperar hasta ver realmente qué es lo que han conseguido.

—¿Y ahora qué piensas de Carmena?

—Que por fin ha hecho por la ciudad las cosas que la ciudad estaba deseando.

—¿Como qué?

—La ciudad necesitaba descongestionarse, la ciudad necesitaba un poco más de atención a la infancia, una cultura más abierta, procesos participativos, que los ciudadanos de Madrid volviesen a estar orgullosos de ser de Madrid.

Para Carmena la apuesta por Douas va en línea con la promoción de la diversidad y la tolerancia que ha hecho en sus cuatro años como alcaldesa.

La lucha contra los estereotipos ha sido una de las ideas que ha guiado las Noches del Ramadán, un evento cultural financiado por el Ayuntamiento. Han invitado a una DJ de Senegal y a rockeros de Marruecos. Douas ha participado dando charlas. “Maysoun ayuda a romper el tópico de que las mujeres con velo son profesiones menos cualificadas”, dice Rubén Caravaca, director del festival.

“No creo que el votante de Carmena vea a Douas con malos ojos”, valora Ignacio Cembrero, autor de La España de Alá. “Uno de los méritos de la izquierda ha sido su capacidad de incluir”.

Tras la conversación, Douas vuelve al trabajo. Si es elegida concejala seguiría vinculada desde el poder a La N@ve, un proyecto que le ha dejado huella.

Contenta, dice que acaba de leer un artículo en la versión española del diario digital Business Insider sobre los diez polos de innovación más pujantes de Europa. El artículo incluye a Madrid y menciona La N@ve. A ella le enorgullece: “Es un reconocimiento al trabajo bien hecho”.

Poca diversidad en el poder de una ciudad multicultural Poco a poco las minorías en Madrid están teniendo representación en puestos de poder. En la capital, donde un 27% de los residentes son inmigrantes, no hubo una representante electa nacida fuera de España hasta 2015, cuando la peruana Rommy Arce accedió al poder como concejala, también gracias a la plataforma de Carmena. La comunidad musulmana de la región de Madrid, de 290.000 residentes según el Observatorio Andalusí, es relativamente reducida. Más de la mitad son españoles, conversos o, como Douas, hijos de inmigrantes. Este grupo que solo conoce la realidad de España se enfrenta a un conflicto de identidad por la falta de referentes y por ello es importante la visibilidad que les va a dar Douas, dice Mohamed Said, presidente de Jóvenes Musulmanes de España. “Es importante que tengan voz y presencia en los medios”, añade. “Muestra que es totalmente compatible ser musulmán y español”.

