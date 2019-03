González Terol no se presentará como candidato en Boadilla

Antonio González Terol ha anunciado hoy en sus redes sociales que dejará el próximo junio la Alcaldía de Boadilla del Monte ya que no encabezará ninguna candidatura para las próximas elecciones municipales, situando a su familia como la principal razón de tomar esta decisión.

Hace unos días, se conoció que el alcalde de Boadilla, diputado del PP en la presente legislatura y en la anterior, será el número siete en las listas del Partido Popular al Congreso por Madrid para las próximas elecciones generales del próximo 28 de abril.

González Terol, que tiene tres hijos, fue el segundo alcalde más votado de España en las anteriores elecciones, con el 54,77 por ciento de los votos.

El 'popular' comunica en el escrito que el equipo que se presentará a las elecciones municipales estará encabezado por el Tercer Teniente de alcalde, Javier Ubeda, que "ama y conoce esta localidad tanto o más" que él.

En las redes sociales, el regidor madrileño escribe un texto dirigido a sus vecinos en los que argumenta su decisión de dejar en junio la Alcaldía de Boadilla.

"Queridos vecinos, hace ya más de 8 años que asumí el reto de presentarme como candidato al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En mayo de 2011 una mayoría de vecinos me otorgasteis vuestro apoyo para dirigir el rumbo de un Consistorio que, por aquel entonces, se tambaleaba por diversas cuestiones. Afortunadamente, hoy ya nadie las recuerda y no seré yo quien las mencione", señala Terol.

"Cuatro años después, en mayo de 2015, un mayor porcentaje de vecinos tomasteis la decisión de renovar mi contrato con vosotros en las últimas elecciones municipales. Esta confianza mostrada dos veces os la he tratado de devolver con una de las pocas cosas que sé hacer moderadamente bien: trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar de forma honesta. Trabajar pensando en vuestro interés. Y trabajar para que Boadilla del Monte se convirtiera en un modelo de ciudad para toda España", agrega.

Así, destaca que cree que esto último lo ha conseguido, "aún siendo consciente de que ha cometido "errores" y de que sus "limitaciones" le han impedido "cumplir algunos objetivos" para el municipio". "Por ello, os pido perdón", señala.

"No obstante, también es verdad que el rumbo y la inercia que ha tomado este Consistorio hacen que más tarde o más temprano dichos deseos se acaben cumpliendo, pues es imposible parar el trabajo de tantos años y el caudal de esfuerzo que se ha derramado en esta ciudad por parte de todas las personas que dirigen y forman parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte", señala.

Tras ello, anuncia que el próximo mes de junio dejará de dirigir el Consistorio por decisión propia, ya que no encabezará ninguna candidatura electoral para las próximas elecciones municipales.

"Las razones son muchas, pero la principal es mi familia. Una familia que necesita del tiempo, cariño y trabajo que he dedicado estos últimos 8 años al pueblo que todos nosotros tanto amamos. Han sido dos legislaturas en las que no he dejado de pensar ni un solo segundo en los retos que nuestro municipio ofrecía y en los problemas que me presentabais, tanto personales como generales. Y esto ha impedido que haya dedicado las horas que mi corazón quería a mis seres más queridos, que son mi mayor obligación", concluye.

Un equipo liderado por Javier Úbeda

Además, recalca que no deja a los vecinos solos "ni huérfanos ni de proyecto ni de dirigentes", ya que todo lo que se ha hecho en esta maravillosa ciudad no ha sido mérito o torpeza propia. "No. Tanto los éxitos como los errores han sido compartidos por todo un equipo que quizás para algunos de vosotros sea desconocido, pero que han sido también los actores principales de estos años de gestión", señala.

"Serán ellos quienes opten de nuevo en las próximas elecciones municipales a revalidar vuestra confianza. Un equipo que estará encabezado y liderado por mi amigo Javier Ubeda, que ama y conoce esta localidad tanto o más que yo. Una confianza que os pido le otorguéis tanto a él como a las personas que le acompañarán, pues no se me ocurre personas mejor cualificadas para seguir llevando a cabo los proyectos que Boadilla del Monte necesita", agrega.

En este punto, subraya que optar por Javier Ubeda y el equipo que deja es "la única garantía" de que el municipio "vaya a seguir funcionando como a día de hoy lo hace". "Os lo digo tanto con el corazón como con la cabeza. Yo, además, aunque marche oficialmente, les ayudaré y aconsejaré en todo aquello que necesiten, pues mi amor por Boadilla y mi amistad con ellos no se ha apagado. Justo al revés, ha ido creciendo todos estos años", señala.

Además, señala que no deja la política, tan sólo una de las funciones que hasta ahora realizaba, que era la de alcalde, para seguir como diputado en el Congreso. "Allí seguiré llevando los problemas de Boadilla del Monte que todos conocemos y que solo el Gobierno de la nación puede solucionar: Cercanías, M-50...", concluye.

