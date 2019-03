Un vigilante del centro de acogida de Hortaleza, agredido por un menor

Un vigilante de seguridad del centro de primera acogida de Hortaleza ha denunciado haber sido, presuntamente, agredido por un menor del centro el pasado fin de semana. El sindicato de enfermería Satse considera "brutal" el ataque y reclama una solución urgente para todos los centros de la red de protección de menores de la región, que según esta organización tienen plantillas deficitarias.

El sindicato ha asegurado en un comunicado que la agresión sufrida por este vigilante no es la primera que se produce en Hortaleza. Por ello, exigen un aumento de plantilla en todos los estamentos: seguridad, educadores, sanitarios y auxiliares, etc. Estos profesionales "no desempeñan con una mínima normalidad su función", han contado.

El Gobierno madrileño está dispuesto a "reforzar las medidas de seguridad" e "incrementar el número de efectivos" dedicados a las tareas de vigilancia, según ha explicado el vicepresidente Pedro Rollán, quien ha deseado al vigilante que se recupere pronto. Satse denuncia que el pasado fin de semana había en el centro 107 jóvenes, 38 de los cuales pernoctaron en otro: el Isabel Clara Eugenia, ubicado a espaldas del de Hortaleza. El problema es que la capacidad del centro de Hortaleza es mucho menor, de 52 personas según la Comunidad.

Ese es el motivo por el que Satse denuncia que es "habitual" que los menores tengan que dormir en colchones en el suelo. Sin embargo, el Ejecutivo regional ha puntualizado la noche en la que se produjo la agresión no durmieron 107 chavales. El Gobierno autonómico ha señalado que están cumpliendo con lo recogido en el acuerdo suscrito con organizaciones con representación en este asunto, que son CCOO, UGT y CSIT y ha advertido de que Satse no tiene representación en los centros de primera acogida. Por ello, ha dicho que los datos que ha aportado esta organización sindical son erróneos.

La Comunidad de Madrid ha apuntado que colaborará con la policía para esclarecer los hechos y ha destacado el "enorme esfuerzo" que hace al atender a los menores extranjeros no acompañados, más conocidos como menas.

