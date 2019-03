Picos en las urgencias de La Paz con 53 pacientes para 18 camas

La plataforma Urgencias y Emergencias en Lucha, que aglutina a trabajadores de Urgencias de varios hospitales de la región, señala además que el Hospital Infanta Leonor de Vallecas se encuentra también al límite de su capacidad, con 55 pacientes ingresados y sin espacio para un solo paciente más. Respecto al SUMMA, la Unidad de Atención Domiciliaria (UAD número 39) de Aranjuez no pudo funcionar por no contar con el médico correspondiente, así como la UAD 41. Además, la UAD 25 lleva sin médico desde diciembre por no haber sustituido una baja y la UAD 13 funciona desde hace 20 días sin técnico en emergencias sanitarias.

Según el sindicato Comisiones Obreras, además ha habido picos de pacientes durante este fin de semana en el Hospital Puerta de Hierro, donde había 55 pacientes en espera. Mientras, en el Gregorio Marañón ayer había 59 personas pendientes de ingreso durante más de 24 horas.