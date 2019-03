Bonvehí advierte de que el PDeCAT “no va a perder su identidad” al confeccionar las listas

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha advertido este viernes por la mañana al entorno de su partido de que la formación "no va a perder su identidad" en la confección de listas y a la hora de postular nuevos liderazgos de cara a futuras elecciones. "Nos presentaremos a todas las elecciones. Hay fortaleza y mucha gente para edificar proyectos políticos municipales. Volveremos a ser generosos. No nos da miedo sumar para crear proyectos transversales. Pero no estamos dispuestos a perder nuestra identidad ni personalidad", ha avisado.

Bonvehí ha lamentado que esa generosidad les ha llevado en ocasiones a hacer renuncias "con efectos indeseados" –en la Asamblea Nacional del partido en julio la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal, renunció a continuar al frente del partido–, pero ha insistido en su apuesta que, de cara a las elecciones, llevará las siglas de JxCat para conseguir sus objetivos políticos.

La primera de esas convocatorias electorales son las generales del 28 de abril y Bonvehí ha reconocido que "el PDeCAT no se siente cómodo con estas elecciones un mes antes de las elecciones municipales", ya que estaban inmersos en la confección de candidaturas locales cuando se convocaron.

Ha explicado que el objetivo que se ponen para las generales es seguir siendo relevantes en el Congreso y que su opción política en la Cámara Baja continuará siendo "reivindicar una solución política al conflicto entre Catalunya y España, y reivindicar los derechos democráticos de encarcelados y exiliados".

Durante un desayuno-coloquio organizado por Fórum Europa, preguntado por si está en sus plantes investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno en caso de que los resultados lo permitan, ha asegurado que no se moverán "del espíritu de diálogo" pero continuarán poniendo sobre la mesa sus exigencias. Bonvehí considera que Sánchez no es igual que Mariano Rajoy, pero no ha llevado a cabo las iniciativas necesarias para conseguir los avales del PDeCAT a sus Presupuestos, algo que atribuye a que "tenía el mismo margen" que el entonces presidente del PP.

Cree que, con las elecciones, Sánchez podría ganar más margen de maniobra para poder sentarse a negociar con ellos y abordar sus exigencias, que recuerda que no consisten en hacer "un referéndum ya" porque saben que la solución al conflicto entre Catalunya y el resto de España no se solucionará inmediatamente.

Ha explicado que no es partidario de que el Gobierno en funciones esté optando por la vía del decreto ley para aprobar iniciativas porque prefiere que se debatan en el Congreso para poder presentar enmiendas y aportar la visión catalana a las propuestas.

Sobre la decisión de ERC de presentar al presidente de su partido, Oriol Junqueras, como cabeza de lista a las generales pero también a las elecciones europeas, ha dicho que respeta la decisión de los republicanos. "Todo el respeto. Es un líder político importante en este país. Máximo respeto para Oriol Junqueras, pero me sorprendió que se presentase a las europeas y el mismo día se dijo que iba a las generales, pero todo el respeto y admiración a Junqueras", ha insistido.

Preguntado por la figura de Jordi Pujol y su ascendencia sobre su partido ha respondido que él visita al expresidente una vez al mes si le es posible: "Me considero hijo político del presidente Pujol y reivindico los cuarenta años de su obra de Govern", ha dicho, aunque ha concretado que se sumó al partido por el expresidente Artur Mas. Precisamente Mas, que se ha encargado de presentarlo en el acto, ha puesto en valor el liderazgo de Bonvehí en el partido en un momento de "complejidad enorme de país y política", ha expresado en un encuentro al que han asistido los consellers Àngels Chacón, Jordi Puigneró y Damià Calvet.