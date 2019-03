El valenciano Joaquín Camps tiñe de negro el Premio Azorín de Novela

El economista y catedrático de la Universitat de València Joaquín Camps Torres se ha alzado con la edición número 26 del Premio Azorín de Novela, concedido por la Diputación de Alicante y la Editorial Planeta, con una obra de género policiaco, La silueta del olvido. Camps se embolsa así los 45.000 de dotación del galardón y se suma a un palmarés en el que en los últimos años le han precedido Espido Freire, ganadora en 2017 con la novela Llamadme Alejandra, y Nuria Gago, que se impuso en la edición anterior con Quiéreme siempre.

Al recoger la estatuilla de manos de la escritora y periodista Mónica Carrilo, Camps Torres ha señalado que su novela es una intriga policiaca protagonizada por la inspectora Claudia Carreras, una agente con una discapacidad que se enfrenta a un secuestro. “Poco a poco, la protagonista irá descubriendo a los culpables y también a sí misma”, ha declarado el autor. No obstante, ha añadido que el argumento de una novela no es más que “una excusa para presentar a los personajes”. “La literatura crea mundos que te ayudan a respirar cuando la realidad te asfixia”.

En la rueda de prensa posterior a la gala, Camps ha avanzado que ha tratado de crear “una montaña rusa emocional” en la que pretende “que el lector aborrezca y ame a los personajes para que reflexiones sobre los prejuicios que existen a la hora de abordar situaciones moralmente ambiguas”. La novela ganadora, que transcurre íntegramente en la ciudad de Valencia, puede inscribirse en un género, el policiaco, en el que siente “cómodo”, aunque lo acompaña con un humor cínico y una parte de profundidad humana con la que intenta atrapar al lector. “Como lector, si en una novela no pasan cosas, me aburro, pero si solo pasan cosas, también me aburro”, ha sentenciado.

De esta forma, el escritor y profesor universitario nacido en Gandía (Valencia), que se presentó al Azorín con el seudónimo de Víctor Palmer, vuelve al terreno que ya sustentó el argumento de su primera publicación de ficción, La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, que Planeta lanzó en 2015. Camps también es coautor de textos de su ámbito docente, como Los recursos humanos en España o Dirección estratégica bancaria. “Hay una idea preconcebida de que los economistas solo sabemos de cifras y no tenemos corazón”, ha manifestado. Camps ha citado, como ejemplo, a José Luis Sampedro, “que era economista y uno de los escritores que más me han emocionado”. En su opinión, lo que más puede favorecer una carrera editorial, proceda de donde proceda el autor, es “tener intereses diversos”.

Un jurado formado encabezado por los escritores Juan Eslava Galán, Nativel Preciado, Reyes Calderón y Rafael Poveda ha seleccionado la obra de Camps, que se ha impuesto así al resto de obras presentadas, un total de 215, cifra que pone esta edición del Azorín entre las cinco con más candidatos. De los originales presentados, 173 procedían de España, mientras que otras dos llegaban desde Europa, 17 de América del Sur, nueve de América del Norte y catorce no concretaron su procedencia.