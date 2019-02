Pacma se lanza a por el voto de Podemos: “¿Qué sentido tiene votar a un partido en descomposición?”

Pacma afronta el maratón de elecciones de los próximos meses con optimismo. El partido animalista está convencido de que dará la sorpresa y por fin conseguirá representación en las instituciones tras las elecciones generales, que se celebrarán el 28 de abril, y las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Los animalistas, antagonistas de Vox por su programa en contra de la tauromaquia o la caza, han cargado sin embargo contra Podemos, partido “en descomposición” de cuya sangría de votos pretende beneficiarse. "Nosotros defendemos los derechos de los animales, pero también políticas para paliar el cambio climático, tenemos medidas sociales y nuestro partido está formado en un 70% por mujeres. Eso no es pretendido, ni buscado, es un reflejo de las personas que forman nuestro partido, que tiene un compromiso con la igualdad de género", ha explicado la presidenta de la formación, Silvia Barquero.

En esta línea se han expresado en un acto en Madrid Barquero, también candidata al Parlamento Europeo, la candidata a las elecciones generales y a la Comunidad de Madrid, Laura Duarte, y la candidata a la Alcaldía de Barcelona, Ana Bayle. Duarte ha analizado la situación política actual para explicar lo que piensa sobre el supuesto “voto útil” necesario para frenar un posible gobierno de Ciudadanos, PP y Vox. "Me pregunto qué utilidad tiene votar a un partido en descomposición como Podemos. La utilidad del voto la deciden aquellos en lo que creen de verdad. La fragmentación del Congreso no es una amenaza, es una representación de la sociedad en la que vivimos", ha dicho la candidata a las elecciones generales y a la región madrileña.

En ese mismo sentido se ha expresado también el candidato al Ayuntamiento de Madrid, Jaime Fernández. “Carmena no sé si tiene mucha empatía por los animales. A mí ella me cae bien, la he escuchado muchas veces, pero nunca he escuchado de ella nada sobre lo que piensa sobre los temas de los animales. Igual no le interesa demasiado”, ha lanzado. “El movimiento 15-M fue muy fuerte en Madrid y tuvo mucho tirón, pero luego el círculo animalista de Podemos se ha desinflado y hay muchos decepcionados. Como, por ejemplo, con el tema de las carpas de la casa de Campo, que las exterminaron todas. Nosotros presentamos diez posibles soluciones, pero claro, costaba dinero, todo cuesta dinero en la vida”, ha argumentado. Fernández, además, cree que la capital va un paso por delante en muchos temas, incluido en los asuntos animalistas.“Madrid es una ciudad muy abierta, muy tolerante y moderna, a pesar de que Vox la quiere convertir en intolerante y antigua. Pero aquí se acoge a todo el mundo y es un ejemplo para muchas cosas, las medidas que se están tomando contra la polución, la apertura con los colectivos LGTB..., es una ciudad moderna y una de las cosas modernas es el tratar bien a los animales, considerar que los animales no son meros objetos para machacar”, ha explicado.

Barquero no ha disimulado las tensiones con Más Madrid. Sobre si el partido ha mantenido algún contacto con Íñigo Errejón, Barquero ha asegurado que escribieron al exdiputado de Podemos para trasladarle su propuesta sobre la reforma de la ley electoral. “Todavía estamos esperando su respuesta”, ha zanjado. En este sentido, la presidenta ha explicado que Más Madrid “es el único partido” que no ha respondido a sus peticiones, por lo que creen que ven en Pacma “una amenaza a su electorado”. “Presentamos candidaturas independientes porque creemos que merece la pena seguir trabajando de manera independiente”, ha defendido.

Pacma obtuvo en las pasadas elecciones generales, las de 2016, 284.848 votos y el 1,2% de los sufragios, siendo la mayor fuerza política sin representación del país. En la Comunidad de Madrid, en 2015, fue la séptima fuerza más votada, con 32.046 votos (frente a los 15.897 de 2011), y en la capital consiguió sumar la confianza de 13.753 personas (frente a las 7.266 de los comicios anteriores). “Pacma nunca se ha presentado a unas elecciones en las que haya obtenido menos votos que en las anteriores”, ha ratificado Fernández, el candidato para el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo, por tanto, es seguir sumando. “Sabemos que tenemos más posibilidades en las europeas”, ha reconocido Barquero. Pero sin renunciar a dar la sorpresa.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram