Madrid celebra a Juan Tamariz, su maestro ilusionista más internacional

Juan Tamariz no se cansa de barajar las cartas. Tiene 76 años y hace los trucos con la misma destreza que cuando tenía cuarenta. Quizá sea porque el mago madrileño sigue dedicando buena parte del día, y de la noche, a perfeccionar los trucos con los que lleva cinco décadas ilusionando al público y a dar forma a otros nuevos. Aún los anota a mano en cuadernos que almacena en un armario de su salón. Asegura que, si dedica menos de ocho horas al ensayo, le duele el estómago.

También continúa, a tan provecta edad, subiéndose a los escenarios. Anoche saltó enérgicamente al del teatro Circo Price. No lo hizo para dejar al público boquiabierto como acostumbra, sino para recibir un reconocimiento a toda su carrera durante la jornada inaugural de la IX edición del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price, que cada año reúne a algunos de los profesionales más prestigiosos del planeta. El mago cautivó al público con un discurso cargado de humor. Recibió el galardón, una ilustración del artista Carlos Buendía, de manos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que afirmó sentirse muy orgullosa de contar en la ciudad con alguien como Tamariz. “Nos gustas mucho”, confesó la regidora. “Me lo dicen muchas”, bromeó él.

Jorge Blass, organizador del festival, también tuvo palabras para Tamariz, que fue su maestro en la Gran Escuela de Magia, dirigida por la hija del mago, Ana Tamariz. “Ha generado toda una corriente artística en la magia. Nos ha tocado con su varita”, presentaba el mago, también madrileño.

La escuela comenzó hace 30 años como una tienda de magia y con el tiempo se transformó en lugar de reunión y de intercambio de conocimiento entre magos. Blass estudió en 1992. “Cuando entraste con 12 años, todos nos quedamos patidifusos”, recuerda Tamariz. Aquel año fue grande para ambos: Blass comenzó su andadura en el ilusionismo y Tamariz padre se encontraba en un momento chispeante de su carrera. Recibió el premio internacional al Mago del Año de la Academia de las Artes Mágicas, de manos del legendario mago estadounidense Lance Burton, protagonizó el programa Chantatachán y publicó los 70 fascículos de El mundo mágico de Tamariz, en los que enseñaba algunos de sus juegos.

La televisión le dio la fama. Su forma de celebrar el éxito de sus juegos, como si tocara un violín imaginario, se convirtió en un referente. Protagonizó varios programas desde los años 80. Él, sin embargo, prefería los escenarios. “Quería dar a conocer la magia al gran público. Y cuando lo logré, dejé la tele porque no hay cercanía. He estado 20 años y he sufrido bastante”, comentaba a este diario a principios de 2018. Tamariz está contento de recibir este premio en Madrid. “La capital de la magia, cuando viajo todo el mundo quiere venir, tenemos varias sociedades mágicas, escuelas y tiendas”, afirmó el mago, autoridad internacional, experto en cartomagia, que ha aprovechado en el evento para anunciar que se plantea dejar la magia. “Como he cumplido 76, he decidido retirarme del espectáculo, pero dentro de 30 años. Con 106 ya veré”, bromeó.

Por ahora cumple su palabra y estará los días 12 y 19 de marzo en el Teatro EDP Gran Vía con el espectáculo Magia Potagia y aún más donde dará rienda suelta a su sapiencia prestidigitadora y humorística, aunque, asegura, que él no es un cómico, sino, simplemente “un tipo muy alegre”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram