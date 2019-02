Valencia lanzará una red antirumores para prevenir los delitos de odio

La Comunidad Valenciana es la quinta comunidad autónoma en número de denuncias por delitos de odio, con 121 casos de los 1.419 registrados en el conjunto de España por el Ministerio del Interior en 2017 -últimos datos disponibles-. Pero el problema es mayor según las asociaciones de derechos humanos, que estiman que solo se denuncian un 10% de estos delitos, ha dicho la consejera valenciana de Igualdad, Mónica Oltra, que anuncia la creación de una red antirumores, que combata las fake news.

"El odio es un sentimiento siempre con vocación de expandirse y, por tanto, una sociedad que lo sufre es una sociedad que está enferma y hemos de curarla", ha defendido Oltra durante la presentación este jueves de la Estrategia valenciana para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de delitos de odio, un documento con 15 objetivos, 96 medidas y 77 entidades participantes.

El símbolo del plan valenciano de Igualdad son unos triángulos de diferentes colores que recuerdan las etiquetas con que se marcaban en los campos de concentración nazis a las personas que escapaban a la uniformidad que dictaba el régimen nacionalsocialista: triángulo amarillo para estigmatizar a los judios, marrón para los gitanos, rosa para los homosexuales, morado para los testigos de Jehová o adventistas, verde para los delincuentes comunes, rojo para las comunistas y socialistas, azul para las personas migrantes o apátridas, y negro para lesbianas, prostitutas y maleantes.

La estrategia estará vigente para el periodo 2019-2024 y busca la prevención, la concienciación de la sociedad y la atención a las víctimas desde los diferentes ámbitos. "Muchas veces, el odio tiene su base en la ignorancia, en el desconocimiento y en algo que hoy en día está muy de moda, que son las fake news, esas mentiras que se propagan a través de las redes sociales y otras formas de comunicación informales que la gente, en base a su desconocimiento, pues multiplica contra determinados colectivos", ha resumido la consejera.

"En terminos históricos, aquel episodio no está tan lejos y tenemos corrientes que afortunadamente no son principales en las sociedades avanzadas pero si son corrientes ideológicas que nos empujan hacia una de las historias más negras de la humanidad. Y nosotros creemos que la memoria es importante para recordar lo que no queremos volver a vivir", ha concluido.