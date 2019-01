Los videojuegos atraen 36,7 millones de inversión extranjera

El sector de los videojuegos atrajo 36,5 millones de inversión extranjera entre 2014 y octubre de 2018, según datos de la agencia de competitividad del Govern, ACCIÓ. Pese a que la cifra es modesta en comparación con otros sectores, multiplica por nueve el volumen de capital internacional del quinquenio anterior, que fue de 4 millones de euros. “Los videojuegos no requieren activos fijos si lo comparamos sobre todo con un proyecto industrial”, valora el consejero delegado de ACCIÓ, Joan Romero.

Los 36,5 millones del sector han supuesto la creación de 502 puestos de trabajo. Si se suma a esta cifra los creados entre 2009 y 2013 (88) resulta que el 19,66% de los puestos de trabajo en videojuegos existentes en Cataluña se han creado a partir de capital extranjero.

Scopely es una empresa de videojuegos nacida en 2011 en Los Ángeles. En 2017 abrió oficinas en Barcelona y actualmente emplea a 60 personas. La compañía ha anunciado su intención de ampliar su plantilla en la capital catalana. “Cataluña se convierte en un referente mundial para las empresas tecnológicas y en una zona de prioridad a la hora de establecerse en Europa”, declaró el presidente de la Generalitat, Quim Torra, la semana pasada en una visita a Scopely en Silicon Valley. Según ACCIÓ, Barcelona no solo capta capital del extranjero. También talento: un 26% de los trabajadores de las startups catalanas son de otros países; un 15% en el caso de los fundadores.

“En su mayoría, son de multinacionales y empresas consolidadas del sector”. Así define Romero el perfil de empresa de videojuegos que invierte en Cataluña. Las cifras de ACCIÓ se basan en datos de fDI Markets, del grupo Financial Times. Estas estadísticas solo incluyen proyectos de inversión y no contabilizan las inversiones de fusiones o adquisiciones de empresas. En este punto Romero menciona la adquisición de la catalana Social Point por parte de la norteamericana Take Two por más de 200 millones.

En los últimos cinco años destaca la ampliación de las oficinas de King en Barcelona, que actualmente tiene 600 trabajadores. También la apertura de un centro de desarrollo de Zeptolab y la creación de la sede de Scopely. Unas 3.000 personas trabajan en Cataluña en el sector de los videojuegos.