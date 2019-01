“Lo espiritual y el misticismo también pueden ser algo sacro”

Durante diez años, y a veces de sol a sol, el arqueólogo Pepe Mompeán (Madrid, 1964) picó piedra, excavó ruinas y exploró monumentos de toda la comunidad madrileña. Se le ocurrió dotar de sentido cultural a todos esos valiosos espacios abandonados y descuidados. Empezó a organizar encuentros musicales en lugares de ensueño, con propuestas atrevidas bien alejadas de circuito comercial. Desde 2015 es Asesor Musical de la Comunidad de Madrid y responsable de más de 250 conciertos organizados por la Consejería de Cultura a lo largo del año, como el Festival de Arte Sacro.

Dejó la arqueología por la gestión cultural, ¿por qué?

En mis años de arqueólogo, me di cuenta que para que la sociedad valorase espacios abandonados o desaprovechados, incluso despreciados por los propios vecinos, había que copiar lo que se hacía en otros países: dotarles de contenidos culturales, y fundamentalmente pensé en la música. Un reto muy inmediato para que valorasen esos espacios históricos, de otra manera.

Y de la noche a la mañana, ¿le nombraron asesor musical?

No, ahí estoy desde agosto de 2015, que me llama el Consejero Jaime Miguel de los Santos. Me avalaban muchos años comisariando exposiciones, apoyando proyectos culturales, organizando conciertos...

]¿La sociedad tiene que reclamar más cultura?

Sin cultura es una sociedad vacía de alma y de contenido. Sin conocer los valores de la cultura, la sociedad queda desnortada. Y si hubiera más, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos cada día no serían tan complicados.

¿Debería estar más apoyada?

Es verdad que siempre se aspira a que esté más apoyada y protegida, pero, además de bien inmaterial, creo en la cultura como motor económico, incluso su importante influencia en el PIB. Muchas veces no recibe luego lo que da.

Con usted, el Festival de Arte Sacro ha dejado de ser sacro.

Al revés, es más sacro que antes. Más abierto y relacionado con lo espiritual que solo con lo religioso o litúrgico, sin abandonarlo. Lo espiritual, el misticismo, eso también es sacro.

¿Por ejemplo?

En la próxima edición, un ciclo dedicado a la figura de Lorca, de diez conciertosa lo largo de este año, que quiere explicar lo que para él eran la musa y el ángel como elementos de inspiración artística. El ritual de la música. La experiencia del duende como una categoría estética. El duende como elemento de creación interior, un fuego creativo, una suerte de alma.

Adelántenos algún concierto de esos diez.

Paco Ibáñez y SoleáMorente por primera vez juntos. El contraste de Paco, a sus 84 años, y ella, figura emergente. Hay buena conexión, ella es alumna de Paco, discípula suya. El nuevo flamenco en unión con la carga de la canción popular.

¿Qué otras ideas tiene en la cabeza ahora?

Un homenaje a Nick Drake, conciertos por el 50 aniversario de la llegada a la Luna o conciertos con público reducido en el Museo del Prado, con artistas como Rocío Márquez.

¿Colaboran los artistas en la programación?

Sí, yo no invento nada, les pedimos que nos propongan cosas nuevas. Hemos juntado jazz con la música antigua, que tienen en común la improvisación. Tenemos muchos genios y propiciamos esos encuentros, y ellos entran bien en la idea. Lo sorprendente es que no se dé más.

Habla con pasión de su trabajo, ¿tanto le gusta?

Soy un apasionado de la música, sí. Y el momento que vive la música en España, es espectacular. Es un regalo este trabajo.

Lugares para un festival de arte sacro Del 7 de marzo al 13 de abril próximos, se celebra el Festival de Arte Sacro, casi cincuenta conciertos repartidos entre iglesias y otros lugares no religiosos, de los cuales treinta serán estreno absoluto. Hasta llegar a casi 250 conciertos en un año, la asesoría de música de la CAM acoge también Clásicos en Verano, la programación del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, el ciclo “Silencios. Música en El Paular”, o el recién creado “Navidad Barroca. Música en el Palacio del Infante don Luis”, de Boadilla del Monte. El éxito de público se traduce en el aumento cada año de un veinte por ciento de afluencia de personas. Muchos son de entrada gratuita, y los que no, no sobrepasan nunca los diez euros.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram