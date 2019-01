La oposición carga contra JxC y ERC por “paralizar” el Parlament por las detenciones a los ediles de la CUP

Ciudadanos, el PSC y el PP han cargado este miércoles contra los grupos independentistas en el Parlament por su decisión de abandonar las comisiones parlamentarias en protesta por la detención de dos alcaldes de Girona, en el marco de la investigación por la ocupación de las vías del AVE en el aniversario del 1 de octubre. Los tres partidos han acusado a las formaciones secesionistas de “paralizar” la actividad en la Cámara catalana. En el Ayuntamiento de Barcelona, donde también se estaban realizando comisiones, los independentistas también se levantaron de las sesiones pero se continuó con los debates.

El Parlament ha explicado en una nota de prensa que se han suspendido las sesiones de Asuntos Institucionales y Territorio después de que los diputados de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP abandonaran la sala. En la de Trabajo, los diputados de esas formaciones han estado en sus sitios hasta que terminó una de las comparecencias programadas. Las propuestas que figuraban en el orden del día no se pudieron votar por falta de quórum. En la lista de puntos que no se votarán están, por ejemplo, la supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès o el dictamen de la proposición de ley de ordenación del mapa comarcal.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha calificado de “vagos” a los diputados que se han ausentado y ha calificado de “golpe al Parlament” la decisión de paralizar las comisiones. La formación naranja ha anunciado que presentará una queja formal al presidente de la Cámara, Roger Torrent, para denunciar una supuesta infracción al código de conducta de los diputados.

"De las múltiples formas de protesta que podrían haber decidido los grupos mayoritarios, han decidido escoger la que paraliza el Parlament y la que impide las iniciativas legislativas parlamentarias de la oposición”, ha lamentado el diputado socialista Ferran Pedret.

La portavoz adjunta de Junts per Catalunya, Gemma Geis, ha justificado la decisión de los diputados de su grupo porque “no se puede pretender actuar de forma normal cuando la represión existe”. “La represión sigue igual, da igual si gobierna el PP o el PSOE. Y no podemos normalizar ni blanquear la situación", ha añadido Geis. Esquerra, por su parte, cree detrás de las detenciones hay "una nueva maniobra por parte del Estado previa al inicio del juicio para dar un mensaje a la ciudadanía para que no se movilice ni proteste", ha dicho el diputado republicano Gerard Gómez del Moral.

A la espera de la votación del tranvía

En el Ayuntamiento de Barcelona, PDeCAT, ERC y la CUP han abandonado esta mañana la comisión de presidencia del Ayuntamiento de Barcelona en protesta y solidaridad por las detenciones producidas en Girona. La iniciativa ha surgido de la regidora de la CUP, Maria Rovira, y se ha sumado ERC y PDeCAT. El equipo de gobierno de BComú ha solicitado un pequeño receso para consultar sobre la situación.

Tras el receso, el teniente de alcalde y número dos de la alcaldesa Ada Colau, Gerardo Pisarello, ha informado que el Ayuntamiento está informándose sobre lo sucedido pero que sus concejales no abandonan la comisión ya que Ciudadanos, PP y PSC se han opuesto alegando el derecho de la oposición a que el gobierno municipal rinda cuentas. Las tres formaciones independentistas no han decidido todavía si mantendrán la protesta esta tarde, cuando está prevista una trascendental votación sobre la unión de las redes del tranvía por la Diagonal.