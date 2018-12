La Generalitat convoca 750 plazas de ‘mossos’ sin permiso de Hacienda

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado este jueves la convocatoria de 750 nuevas plazas de mossos d'esquadra y otras 250 de bomberos sin solicitar autorización al Ministerio de Hacienda. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha explicado que esta convocatoria es perfectamente legal al amparo de la llamada tasa de reposición de efectivos, que es el mecanismo vigente desde 2008 para reponer el número de funcionarios de una administración que dejan de serlo por jubilación.

Buch ha relatado tras la reunión del Gobierno catalán que el resto de departamentos de la Generalitat han hecho un esfuerzo para renunciar a más personal a cambio de que todas las plazas se destinaran a los Mossos. "Teníamos dos opciones: pedir permiso a Hacienda y esperar o bien hacerlo directamente, y hemos optado por esta", ha añadido el titular de Interior.

El incremento de plazas en la policía autonómica llega en un momento en que el cuerpo está soliviantado y organiza numerosas protestas desde hace días, que culminaron con un encierro en la sede de Interior y que obligó al consejero a salir protegido por agentes antidisturbios. Buch ha justificado su actuación al no atender las reivindicaciones sindicales. "No podíamos dar ninguna solución hasta que no decida la comisión de retribuciones", ha dicho Buch para justificar la falta de respuesta a la petición salarial de los sindicatos policiales para equipararse a los Mossos.

La necesidad de ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra en 1.500 efectivos fue planteada en la última reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada el pasado 6 de septiembre. En esa reunión, presidida por Quim Torra y a la que asistió también el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Generalitat le reclamó poder convocar esas plazas (750 para el año próximo y otras tantas para 2020), y el Gobierno se comprometió a plantear la cuestión al ministerio de Hacienda. Finalmente, el Govern no ha esperado a ese permiso y se ha acogido a otra vía.