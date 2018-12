La magia del espíritu navideño

“Queridos Reyes Magos, me llamo Marianna. Tengo 10 años. Este año me he portado así así, porque tengo un hermano y siempre nos peleamos”. Con la sinceridad por bandera arranca la carta que esta pequeña ha escrito este año a Sus Majestades. Como ella, 200 niños y niñas con los que trabaja la asociación Málaga Acoge en toda la provincia malagueña han plasmado sus deseos con la ilusión de verlos cumplidos. Lo harán el 5 de enero, porque otros dos centenares de personas han apadrinado cada una de las cartas para hacer realidad sus peticiones. Y si Marianna ha pedido “una muñeca LOL”, otros pequeños prefieren camisetas de Messi o Coutinho, balones, mochilas, ropa…

La iniciativa solidaria de esta ONG nació hace cinco años y es solo una de las muchas que buscan alegrar las fiestas navideñas a quienes tienen más dificultad para hacerlo. La mayoría está centrada precisamente en la recogida juguetes. Así que las posibilidades para colaborar son más que variadas. Organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o Madre Coraje han puesto en marcha recogidas de juegos a estrenar. También lo han hecho Radio Sevilla, a través de su campaña Operación Buena Gente, y la plataforma Antequera Solidaria, que a través de Ningún niño sin juguete busca, precisamente, que la felicidad llegue a todas las familias.

La dinámica de la iniciativa de Málaga Acoge es parecida a la del proyecto El árbol de los sueños, puesto en marcha por Caixabank. Desde el pasado día 10, cada cliente podía hacerse con una entrañable carta en cada una de las bolas que adornan los árboles instalados en 200 oficinas. En la campaña cumplirá los deseos de más de 5.000 niños de entre 2 y 12 años pertenecientes a un centenar de asociaciones, entre ellas, Crecer con futuro, que trabaja con niños en centros de protección de menores. “Cuando estos niños son separados de sus familias en muchos casos no encuentran familias alternativas que los acojan y terminan en centros hasta los 18 años, con muchas necesidades a nivel emocional. Por todo ello todo detalle que reciban sin esperarlo es una inyección de autoestima”, señala la coordinadora general, Cristina Vega, quien resalta las acciones que durante el año realizan para mejorar la vida de estos niños.

Otra de las iniciativas que más éxito tiene en Málaga es la denominada Menús Solidarios, organizada por Los Ángeles Malagueños de la Noche. La asociación se ha marcado como objetivo repartir hasta 2.500 menús el día de Nochebuena en el comedor que poseen en la capital. El procedimiento es tan sencillo como encargar uno de esos menús en alguno de los 22 asadores participantes hasta esa misma noche o hacer directamente un ingreso de seis euros a la entidad. Por dicha cantidad cada persona recibirá una cena formada por medio pollo asado con guarnición y una tortilla de patatas, además de dulces navideños y un lote de productos básicos de alimentación e higiene. En Ronda (Málaga), el Ayuntamiento también ha puesto en marcha una campaña para que los mayores de la localidad no pasen solos estas fiestas ofreciéndoles cenar y alojarse en la residencia áurea Parra Grossi en Nochebuena y Nochevieja.

Además, por séptimo año consecutivo vuelven las galas solidarias Improviciados, impulsadas por Dani Rovira y que en esta ocasión se trasladan al Teatro Cervantes. Se trata de un espectáculo de monólogos improvisados que protagoniza el actor malagueño junto a Clara Lago y Rafa Villena, y que también contará con la participación de Ana Morgade, Ignacio López o Encarni Corrales. Los beneficios irán destinados a una docena de organizaciones especializadas en diferentes campos de actuación como la inmigración, el medio ambiente o la discapacidad.