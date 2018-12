Dolors López presenta ‘Te nombro’, un libro “emocionante” sobre el amor y el duelo

Cuando su única hija murió, la vida se paró para Dolors López. Con el tiempo empezó a escribir sobre lo que estaba viviendo y, más tarde, decidió publicarlo en forma de libro para compartir ese "viaje terrible" que han tenido que pasar las madres y padres "huérfanos" de hijos. La autora habla sobre cómo llega a aceptar sus sentimientos, cómo se obliga a cuidarse a ella misma y a quienes la acompañan, y sobrevivir al suicidio de un ser tan querido.

Arropada por el político y catedrático de Filosofía Ángel Gabilondo, el vicerector de Cultura y Deporte de la Universitat de València, Antonio Ariño, y el embajador delegado permanente de España en la UNESCO Andrés Perelló, Dolors Pérez, política socialista, presentó este viernes en La Nau Te nombro, "una historia que habla del amor en todas las acepciones del término" en una mesa redonda donde se habló de literatura y duelo.

Según la autora, "sobrevivir a la muerte de un ser querido es un camino muy duro. Si ese ser querido es tu hija, la dureza es impensable. No podemos imaginarla si no la hemos experimentado. Es antinatural y se nos hace monstruosos acercarnos, solo mentalmente, a esta posibilidad".

Dolors López escribe en su libro que Ángel Gabilondo "le prestó las palabras para el primer llanto de la autora y estuvo en el origen de este libro"; y Andrés Perelló "la apoyó incondicionalmente". Por ello, ambos intervinieron en la mesa redonda sobre este libro, que es una oda a la resiliencia y a la empatía entre el que se va y el que se queda.

"Es un libro y por tanto está basado en una acción de escritura. No es un desahogo, no es la expresión para satisfacer morbosas curiosidades, es un gesto de escritura", dijo ayer Gabilondo mientras leía pasajes de la obra. "Lo he leído casi como una oración a quien pueda interesar. Se trata de hablar de lo que no se puede decir porque decir lo que no se puede decir es saber lo que es indecible", añadió.

Perelló recordó la dureza de las semanas siguientes a la pérdida de Dolors: "Sólo la acompañaba en silencio. No se me ocurrió otra cosa. En una situación así, todo lo que digas es tan impropio: Sé fuerte, el tiempo lo cura todo... Solo el silencio puede hablar de esa pérdida", dijo el político socialista.

Dolors defendió la necesidad de pasar el duelo, a lo que no ayuda ni la negación de lo ocurrido, ni la culpa ni la falta de fe en la vida. "Si consigues atravesar ese duelo, tras él encuentras la manera de restablecer el vínculo con la persona que ya no está". Según la autora, escribió el libro porque "me mataba por dentro que cuando yo muriera, nadie se acordara y ella debía trascender mi propia vida".

El tabú del suicidio

López insistió en que el suicidio no puede seguir siendo un tabú, "existe y se tapa", por eso subrayó que la sociedad debe aceptar que existe y evitar que sea algo anónimo para prevenirlo. También tuvo palabras de afecto para las amigas que estuvieron a su lado tras la pérdida de su hija: "Solo recuerdo sus abrazos; sin ellos no hubiera sobrevivido".

Te nombro es un relato vivido que, más allá de una simple novela, repasa todos los preceptos establecidos por la ortodoxia clásica para superar cualquier duelo. La obra, de 148 páginas y editada por mileniArts, está dividida en textos, algunos escritos en verso y otros en prosa, a modo de diario personal de Dolors López a partir de la muerte de su hija.

El título de cada uno de ellos está relacionado con algo que le recuerda a su hija: Uñas rojas, La noche, Su rostro, El día tiene 500 horas, Akelarre, La urna, Te he comprado una florencia, mamá, Luciérnagas, El abrazo, La luciérnaga voló, Doña rosa, Frecuencias, No puedo llamarte y Todos son mi hija.

Dolors López Alarcón es profesora de primaria, FPA (Formación para Personas Adultas) y valencià; y entre 1999 y 2011 fue consejera de Radio Televisión Valenciana. Además, ocupó la vicepresidencia y presidencia del Grupo de Mujeres de COPEAM (Conferencia Permanente del Audiovisual Mediterráneo).

Además, forma parte del movimiento internacional de la Economía del Bien Común, ha sido líder sindical en la UGT y, también, ha sido formadora y orientadora dentro del ámbito empresarial impartiendo programas de formación a responsables Recursos Humanos sobre Acoso y Mobbing laboral.