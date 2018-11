El Gobierno cambiará la ley para evitar desahucios trágicos

El Gobierno central modificará la ley para que los desahucios se paralicen hasta que intervengan los servicios sociales, de modo que no se repitan tragedias como el suicidio este lunes de una mujer en Chamberí durante su desalojo por la policía, según anunció este martes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. “De verdad que no nos gustaría que nunca más que una tragedia como la que conocimos ayer ni muchas otras que no trascienden a lo público puedan volver a ser noticia”, dijo Ábalos durante una comparecencia en el Senado. La reforma se hará por Real Decreto Ley según el ministro.

Alicia V. M. se precipitó al vacío desde un quinto piso cuando la Policía Municipal tocó a la puerta de su estudio, del que iban a desalojarla por impagos en el alquiler. A los dos agentes les acompañaban dos funcionarios judiciales, dos representantes de los propietarios y un cerrajero, según el portero del edificio, Juan Real.

Según fuentes municipales, la comisión judicial pidió a la Policía Municipal un día antes del desahucio que le acompañase. Normalmente, la policía avisa al Samur Social para que acuda también a informar de las ayudas disponibles en el momento del desahucio, pero en este caso ese aviso a los servicios sociales de emergencia o a la Junta Municipal no se produjo.

Fuentes de la policía discrepan de esta versión. Aseguran que no suelen avisar a Samur Social y que ninguna norma les obliga a hacerlo, informa Javier Barroso. Esta comunicación previa es desde hace tiempo una reivindicación de la Plataforma Antidesahucios de Madrid. Según una portavoz, Mercedes Revuelta, miembros del equipo de la alcaldesa Manuela Carmena se comprometieron en una reunión privada en 2015, tras asumir el poder, a establecer un protocolo interno para que Samur Social, policía y juzgados estuvieran coordinados en cada desahucio. De ese modo el Ayuntamiento pretendía seguir los pasos de otras ciudades como Barcelona o Bilbao que siguen ese tipo de medidas, según Revuelta. “Hay ocasiones en las que el Samur Social aparece en el domicilio 20 minutos antes de que lo hagan los agentes, pero no ocurre siempre”, dice Revuelta.

En el pleno de este martes Carmena aseguró que le ha "afectado" y "herido muchísimo" que ante "la desesperación de ver que le llega un desahucio", Alicia V.M. se suicidase. Recordó que el Ayuntamiento pidió a los juzgados "hace mucho" que antes de un lanzamiento, se informase a la persona de los recursos sociales. "Si a esta persona, en el mismo momento del desahucio, se le hubiese dicho que (...) el Ayuntamiento no deja a nadie en la calle, probablemente esta persona estuviera viva", lamentó la alcaldesa.

