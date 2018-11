Torrejón de Ardoz acoge el mayor paseo de Navidad de España

La magia de la Navidad no tiene pérdida. Basta con seguir la luz: tres millones de bombillas LED dispuestas en un recorrido de dos kilómetros por el que pasean adolescentes, ancianos y parejas que empujan carritos de bebé. Torrejón de Ardoz, un municipio del corredor del Henares con 130.000 habitantes, es desde hace una década una referencia en estas fiestas. Este año comparte con Lieja (Bélgica) el orgullo de ser la primera capital europea de la Navidad. El Ayuntamiento confía en que este reconocimiento patrocinado por el Parlamento Europeo le ayude a aumentar el número de visitantes y repercuta en la economía local.

"Estas fiestas traen mucha vida al pueblo. Cada año va a más", reconoce Teresa Alonso, una joven lugareña, minutos antes del encendido oficial del viernes. Luego se pierde entre la multitud que rebosa la Plaza Mayor, con sus atracciones, sus puestos y el panel digital que marca la cuenta atrás. "Tres, dos, uno", corea el público, expectante. Y se hace la luz. Destellos blancos y azules sobre las cabezas, pero también caracoleando los troncos de los árboles y las farolas. "Ooooh", explota el gentío al unísono después de que la pregonera, la periodista Ángeles Blanco, pulse el botón rojo que activa las bombillas. El gesto marca el inicio de las Navidades Mágicas, declaradas también Fiesta de Interés Turístico Regional. Se prolongarán hasta el 6 de enero.

Raúl Lozano, un torrejonero de 31 años, sube a su hijo en hombros para que observe el vídeo mapping que se proyecta sobre la iglesia de San Juan Bautista. La función se repetirá cada tarde y es una de las novedades de esta edición. "Son unas fiestas importantes para todos. Yo también las disfruto como un enano", reconoce. La Plaza Mayor está coronada por un gran abeto engalanado para la ocasión. Hay un nacimiento y varias atracciones, pero no concentra el grueso de la fiesta, como ocurría en años anteriores. "Dicen que los vecinos se quejaban, pero yo creo que se quedó pequeña", indica Carlos García. A unos metros, Nicolás Mariano vende algodón dulce. Este sevillano lleva 12 años ininterrumpidos acudiendo a la cita. "Aquí el espíritu navideño se nota más que en ninguna otra parte", admite.

40 espacios temáticos

Todas las actividades tendrán lugar en el centro de la ciudad, hoy convertida en el mayor paseo de la Navidad de España. Cuenta con 40 espacios tematizados divididos en siete zonas. La estación de tren y la de autobuses están incrustadas en la travesía. El objetivo es favorecer la llegada de visitantes, para lo que se ha dispuesto un tren turístico que completa el trayecto desde Chamartín en apenas 25 minutos. De hecho, para acceder al recinto ferial, donde se ha instalado la colorida Puerta Mágica, es necesario cruzar un puente elevado sobre las vías, desde el que se observa un árbol luminoso, una noria arcoíris y un carrusel centelleante. Miles de personas caminan en direcciones opuestas, como laboriosas hormigas, buscando la pista de karts sobre hielo o un conglomerado de bares catalogados como la auténtica Oktoberfest.

El Ayuntamiento asegura que el proyecto genera un "importante" retorno económico. Un estudio municipal lo cifra en 5 millones de euros

"Escuché que Torrejón sería la capital europea de la Navidad, así que aquí estoy. Me ha sorprendido el ambiente", reconoce la bilbaína Arantza Romero. No obstante, la mayoría de los visitantes llegan de la Comunidad de Madrid. Es el caso de Santiago Medel y su mujer Anabel, que acuden desde la capital arrastrados por su hija Julia. "El año pasado tuvimos un millón de visitas y este estamos convencidos de doblar la cifra", avanza José Luis Navarro, teniente de alcalde de Torrejón. Los alojamientos de la localidad están a rebosar los fines de semana y en periodo no lectivo, pero la demanda desciende los días de diario, explica Borja Abad, del Hotel Madrid Torrejón Plaza, con capacidad para 44 personas.

El presupuesto de las Navidades Mágicas es de 1,1 millón de euros. Los patrocinadores privados aportan casi la mitad: 535.000 euros. El Ayuntamiento asegura que el proyecto genera un "importante" retorno económico. Un estudio municipal lo cifra en 5 millones. "No damos abasto. Tenemos siempre las mesas llenas y gente esperando fuera", señala Lina Lukanova, camarera del restaurante Liberty Lounge, frente a la Plaza de España, el punto que alberga la pista de patinaje sobre hielo. Hay también varios stands de maderas que venden productos de lo más variopinto. Este año las miradas se concentran en la debutante AM Schoko, una empresa alemana que convierte el chocolate en artesanía. Martina Hristova y Yaiza González, dos estudiantes de 23 años, despachan sus apetitosas tenazas, tornillos y martillos. Estas semanas de trabajo les servirán "para ahorrar un dinerillo". Es su particular cuento de Navidad.

