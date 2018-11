Soy extremadamente desorganizado. Me paso la mayor parte de mi vida buscando cosas, revolviendo entre montañas de recortes de revistas y ropa lavada sin planchar. Ordenar mi casa es un suplicio y un proyecto de vida ambicioso a largo plazo. No fue de extrañar que tirase mi título universitario en una de mis limpiezas/liquidaciones radicales. ¡Maldita sea! No hay nada que odie más que el papeleo y la gestión en las universidades. Por suerte ayer me llegó el correo avisándome de que podía ir a recoger mi título. Hace más de un año y medio que no he visitado la escuela. No me vendrá mal un respiro.