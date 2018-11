Vuelva en diciembre de 2020: el mensaje de la policía a los solicitantes de asilo en Madrid

La Policía Nacional de la comisaría de Aluche, el único lugar en Madrid donde los inmigrantes pueden iniciar el proceso de asilo, está encomendando a decenas de solicitantes a volver en diciembre de 2020 alegando que el sistema está colapsado, según testimonios de afectados recabados por este periódico. Ese plazo de espera supone un récord en tiempos recientes, según activistas de inmigración que denuncian que los funcionarios están dando fechas de forma arbitraria.

Para los inmigrantes necesitados el documento que entrega la policía en Aluche es primordial ya que garantiza la protección frente a la deportación, de ahí que muchos estén haciendo colas día y noche en la calle, a pesar de esas indicaciones de los agentes.

Pero en lugar del codiciado documento, muchos han recibido esta semana un resguardo de visita con una fecha escrita a mano. "Nos vemos aquí el 10 de diciembre de 2010", le dijo este martes una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras a Francy Guerrero, una periodista venezolana de 25 años que llegó hace dos semanas a España.

Solo un día antes, la demora era mucho menor. Al venezolano Amín Mejía, de 43 años, le dieron otro resguardo similar con fecha de 5 de mayo de 2020. "Les dije que no es justo", protesta su hija Odelba Vargas. "Estuve en esa comisaría hace un mes con otros familiares y les dieron cita para unas semanas más tarde".

En el resguardo que recibió el lunes Amín Mejía, venezolano de 43 años, la policía escribió a mano su cita: 5 de mayo de 2020 a las 09:00 horas. CORTESÍA DE ODELBA VARGAS

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado un informe de la situación en Aluche y otras comisarías de España para analizar de qué recursos disponen y encontrar una solución a las demoras, según una portavoz del Ministerio.

Madrid es la provincia que más solicitantes de asilo recibe. El número de demandantes en España ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años.

Las comisarías que gestionan este primer trámite del proceso se ven afectadas por el fuerte atasco en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), carente de personal para gestionar el aumento exponencial de las solicitudes. España había recibido 47.839 solicitudes de asilo hasta el jueves pasado, según la portavoz de Interior. La cifra ya supera la de 2017, que fue un año récord con 31. 740 solicitudes. En todo el mundo el número de desplazados por guerras y conflictos lleva cinco años batiendo récords, hasta los 68.5 millones de 2017, según ACNUR, la oficina de la ONU para los refugiados.

Madrid es la provincia que más peticiones de asilo recibe (18.379 en lo que va de año), lo que explica la sobrecarga de la comisaría de Aluche, según esa misma fuente del Ministerio. El actual gobierno culpa a la administración anterior de no haber dotado de recursos a la OAR a pesar del fuerte aumento del flujo migratorio. Indican que han puesto en marcha un plan de choque con la convocatoria en julio de 231 personas por oposición para agilizar la gestión de los asilos.

Mientras llega el nuevo personal, la situación empeorará aún más ya que el 9 de diciembre finaliza el contrato de 94 trabajadores interinos contratados en 2015 para dar respuesta a la crisis humanitaria en Siria. Están siendo reemplazados por nuevos interinos pero el Ministerio de Interior admite que mientras se ponen al día la resolución de expedientes se ralentizará.

“Hemos tenido retrasos siempre, pero jamás de dos años”, advierte Patricia Fernández, abogada del grupo activista centrado en la exclusión social, Red Coordinadora de Barrios. Remarca que España está violando flagrantemente las normas europeas del asilo, que exigen dar respuesta a los solicitantes entre tres y diez días. España aún no ha desarrollado con un reglamento el texto de la Ley de Asilo de 2009, lo que es visto como una señal del poco interés político que despiertan los inmigrantes necesitados.

Foto cedida por la abogada de inmigración Mariale Mikelson en la que se observa uno de los resguardos que la policía le dio este martes a uno de los inmigrantes en cola, con cita para el 23 de diciembre de 2020 a las 09:00 horas. CORTESÍA DE MARIALE MIKELSON

La cola en la comisaría de Aluche ha ido creciendo desde que en mayo el Gobierno modificó el procedimiento para iniciar el trámite de asilo, suprimiendo la cita telefónica. Desde entonces es obligatorio personarse en comisaría donde se reparte un cupo diario de 99 plazas. Hace una semana más de 200 personas dormían en la calle para conseguir un puesto, según pudo comprobar EL PAÍS. Para acabar con la cola, la policía ha recurrido a emplazar a los inmigrantes hasta una fecha remota, según se quejan activistas. El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre la cola y las dificultades para acceder al asilo en Madrid.

"Es imposible que la gente espere hasta entonces", alerta Isabel Pereras, voluntaria de la Red de Solidaridad y Acogida. Este martes Pereras acompañó a un grupo de unos 30 inmigrantes que fueron citados para 2020. "Están improvisando para hacer menos visible la situación pero no la están resolviendo", decía Pereras.

La prolongada espera está afectando también al derecho de los solicitantes de asilo a encontrar un techo. Como condición para darles plaza, los albergues de Madrid están exigiéndoles documentos que prueben su estatus de solicitantes de asilo. Los activistas señalan que hasta hace poco los albergues no ponían este requisito y creen que es una excusa para no admitir que no tienen espacio.

Los inmigrantes afectados se sienten maltratados. "Nos dicen que debemos volver en dos años después de estar mojándonos toda la noche", protesta Carlos Guerrero, venezolano de 42 años. Le acompañaban sus dos hijos, de 15 y 17 años. "Mi chico se puso enfermo por el frío y el agua".

"Ahora han quedado en el aire", continuaba Guerrero. La familia entera ha huido del caos en Venezuela donde hay escasez de alimentos y las medicinas más básicas. "Siento que ha sido una pérdida de tiempo. ¿Quién nos asegura a nosotros que nos van a respetar nuestra cita en diciembre de 2020?".

