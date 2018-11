Colau quiere triplicar la vivienda en el 22@ para ganar hasta 6.000 pisos

Las entidades vecinales han firmado un pacto del que aplauden el incremento de vivienda, pero dicen que es un sí “crítico”, porque, no está garantizado que toda la vivienda sea pública y no se veta la construcción de edificios altos de oficinas.

En el Ayuntamiento, la oposición dejó claro al gobierno que no lo tendrá fácil para aprobar las modificaciones del PGM. PDeCAT, ERC y el PSC aseguraron que no conocían el plan y reprocharon a Colau que no tenga una actitud de entendimiento y diálogo.