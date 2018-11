“Vivimos en un mundo líquido donde casi todo es provisional”

Son profetas en su tierra y fuera de ella, especialmente en Latinoamérica, donde tienen una buena cuota de mercado. Este fin de semana (viernes y sábado) llenarán Razzmatazz presentando su último disco Justicia universal, cuyo título ya avanza las preocupaciones políticas y sociales de sus autores. "Hablamos de temas que nos preocupan como ciudadanos: corrupción, cambio climático, triunfo de liberalismo, advenimiento del fascismo, incomunicación en tiempos de conectividad…son cosas que tras 10 años de crisis habían de salir. El pop no tiene vetada la ideología, mira Pet Shop Boys o Astrud. Pero es verdad que no parece estar en la agenda creativa de sus bandas”, afirma Marc Gili (Barcelona,1979), compositor de Dorian, una banda barcelonesa con catorce años de historia a sus espaldas que sabe combinar estribillos y toma de postura.

Grupo autogestionado, “con los años hemos logrado una red internacional de sellos independientes y agencias independientes en USA y Latinoamérica para tener una red internacional que nos permita giras extensas sin pasar por multinacional”, dice Marc, de clara vocación independiente y con control editorial sobre buena parte de su obra. Su actitud crítica no se debe al cacareado sentido ético de los artistas, sino a sus propias ideas “abordamos estos temas porque nos preocupan, por nada más. Creo que el artista no debe caer en la impostura, has de escribir lo que te brota de forma natural y nosotros ni hemos forzado el discurso, ni hemos callado. Se trata de ser natural”. ¿Será por ello que las letras son tan explícitas, huyendo de las metáforas?: “podría escribir mil metáforas, pero prefiero depurar el discurso para bajarlo a la calle sin que pierda sentido, con un lenguaje claro y meridiano. Las metáforas no pueden ser el refugio de tus sentimientos. En ocasiones las metáforas ocultan que no hay nada que explicar o que no quieres que se sepa lo que explicas”, opina Marc, letrista principal del grupo.

Quizás en conformidad con el espíritu de su generación, las canciones de Dorian –pop electrónico sintetizado- denotan un aire de pesimismo y angustia muy a tono con el color principal de su vestuario, el negro “las estadísticas indican el crecimiento de los divorcios, el descenso de los matrimonios y el fin del trabajo estable. El mundo que vivimos, que lo crearon Margaret Thatcher y Ronald Reagan, es líquido, en el que casi todo es provisional y al que la gente, incluso, se está acostumbrando. Flota un cierto nihilismo generacional que algunos tapan comprando en Zara y otros con drogas, pero sí, el mundo seguro se ha acabado. No es que me parezca fatal, porque antes había unas estructuras demasiado rígidas. Ahora quizás seamos más libres pero en un mundo más inestable. Y eso crea angustia”. Bien, pero letras como la de Algunos amigos parecen propias de un pre-viejo, no de una persona que alcanza los cuarenta: “habla de la dimensión líquida de la amistad. Las personas cambiamos y los que no lo hacen se pierden muchas cosas. Al cambiar nos desencajamos de algunas personas y nos encajamos con otras. Nos enseñan en Occidente que la pérdida es una desgracia cuando en realidad la vida es pérdida permanente, todo nace y muere” indica Marc.

Aparece Belly Hernández, co-fundadora del grupo y única mujer en la formación. Ella, al igual que Marc, cree que no sólo cambia la sociedad, también el pop “la combinación de estrofa puente estribillo ya no es tan importante, las canciones tienen muchos más detalles que pueden funcionar como estribillo memorizable. Son más importantes los sonidos novedosos, las canciones son más plásticas, no tienen una estructura narrativa tan clara. Hay temas de radiofórmula que tienen muchos elementos diferentes y el estribillo igual no coincide con la parte cantada. Se está reformulando la forma de hacer canciones porque desde hace unos años ya no se compone con guitarra o piano, sino con medios tecnológicos”. Marc se suma al hilo argumental añadiendo “la tecnología es fascinante y da oportunidades, pero la música que hoy suena masivamente se construye en laboratorios musicales guiados por productores. Cuando algo funciona, al cabo de unos días ya tienes clones. La industria es una máquina de reproducir clones a una velocidad pasmosa. El mercado se come a sí mismo. Por el contrario nosotros reivindicamos el grupo como compositor. Somos bastante románticos, defendemos el compositor y el disco como obra”.

Y en este mundo líquido, de pop mutante donde la autoría se difumina entre ristras de productores ¿qué acompaña a las personas a medida que envejecen?, ¿solo el propio envejecimiento? Tercia Belly “pocas certezas, de verdad, pero creo que estamos preparados para que pase cualquier cosa. Hay mucha incertidumbre”. Marc remata el pensamiento “la única certeza es que nada es para siempre, no doy nada por sentado. Te haces a la idea de cosas que cuando te falten te harán sufrir. Es muy soberbio pensar que siempre tendrás lo que ahora tienes. Mira California, se ha quemado medio Malibú”.