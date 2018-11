Hip hop, el cimiento cultural de las ciudades

Sin el hip hop,la rapera alemana Jessy James no estaría hoy aquí. “A los 16 años me vi viviendo en la calle. Fue un momento horrible, pero el break dance me permitió darle una disciplina física a mi cuerpo; y el rap, expresarme y comunicar esos sentimientos de miedo y dolor. Solo así evité caer en las drogas o en algo peor”, cuenta James, artista residente del Laboratorio de Cultura Urbana Berlín-París-Madrid, un proyecto de intercambio cultural entre países, organizado por Naves Matadero, Alliance Française y Goethe Institut que se desarrollará a lo largo del mes de noviembre dentro del Festival Internacional de Palabra, Sonido y Acción (FLIPAS).

El hip hop es una forma de expresión que abarca varias disciplinas como el arte, la danza, la poesía, la música e incluso el deporte, y que actualmente conforma la identidad cultural de las grandes urbes europeas. Como explicaron los responsables de este proyecto durante su presentación, “el hip hop es una herramienta de transformación social que tiene la virtud de llegar al público joven que no suelen acudir a centros culturales”.

James impartirá durante dos semanas–junto al dúo francés de break dance From Scratch, compuesto por Nabil El Khayer y Razy Essid –talleres para adolescentes en Los Enredaderos (espacios de ocio autogestionados de INJUCAM, apoyados por el Ayuntamiento de Madrid). “Lo primero que hacemos es romper ese muro que se crea al principio. Queremos que se sientan cómodos, que sean ellos mismos”, explica El Khayer, dos veces campeón del mundo de break dance, sobre su forma de trabajar con los chavales. “Están en una edad muy dura, en la que le dan mucha importancia a lo que el resto piensa de ellos. Antes de enseñarles unos pasos de baile, les escuchamos, intentamos entenderles, saber qué piensan y cómo se siente”, añade.

El Khayer y Essid, artistas residentes de este proyecto también, llegaron a esta disciplina por casualidad, invitados por amigos que ya lo practicaban. “Gracias a eso, conseguimos escapar de la realidad social del barrio, viajar, conocer gente, aprender idiomas... nos convertimos en personas más abiertas de mente”, cuenta el dúo, que se considera un “microcosmos”. “Tenemos que conocernos, entendernos y apoyarnos mutuamente. Necesito saber lo que Nabil siente para adaptar mi forma de ser a él, y viceversa”, dice Essid. “Somos una familia y eso es lo que intentamos transmitir a los chicos y chicas de estos talleres”, añade.

El artista británico de hip hop Keith Jarret y el alemán Ken Yamamoto impartirán también talleres en los centros del programa ASPA, que proporciona apoyo socioeducativo y prelaboral a adolescentes. “Yo empecé a rapear a los 12 años, cuando conocí a Public Enemy o Afrika Bambaataa. Me quedé fascinada con esa habilidad para jugar con la palabra”, cuenta James, quien propondrá juegos de escritura en sus talleres. “El objetivo es motivarles para que lleguen a su casa y sientan la necesidad de seguir escribiendo para expresarse”. También trabajarán técnicas de improvisación teatral. “La idea es jugar, divertirnos, hablar de nuestros sentimientos y emociones, y gritar, porque eso ayuda mucho a soltar nuestra rabia y frustración”, añade la rapera alemana.

Laboratorio de Culturas Urbanas busca también el reconocimiento del hip hop como disciplina artística de manera institucional. Para ello, celebrará un encuentro profesional en Naves Matadero entre directores de centros de Francia, Alemania y España en el que se reflexionará sobre la necesidad de incluir este arte urbano dentro de los programas de residencias artísticas.

Para la clausura del proyecto y como colofón a estos talleres, El Khayer, Essid y James prepararán con los participantes una actuación para el espectáculo Explosión Sonora (23 de noviembre; Naves Matadero; 20 horas; entrada 8 euros), en el que intervendrán también Jarret y Yamamoto, y los artistas nacionales Ojo Último, Marcos García Barrero y Chefa Alonso.

