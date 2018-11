Un coche se queda encajado en un nuevo socavón en la Elipa

El barrio de La Elipa ha vuelto a despertar con un nuevo socavón -el segundo en menos de una semana- de aproximadamente tres metros de profundidad. Un coche se ha quedado encajado en este agujero en la calzada, entre las calles Marques de Corbera y Gerardo Cordón, según explica Emergencias Madrid, pero no se ha producido heridos. Debido a que no era muy profundo, el vehículo se pudo retirar manualmente y el conductor no presentaba heridas.

El suceso se produjo alrededor de las 10.00 horas y una hora después los bomberos ya se habían retirado de la zona, aunque la calle seguía cortada al tráfico. En este momento se estudiando por qué se ha podido producir el socavón, según Emergencias Madrid, así que por el momento no se puede atribuir a una causa concreta pese a la cercanía del que se produjo el viernes ni han concretado si su aparición estaría vinculada con la del viernes. El agujero medía unos tres metros y no quince, como algunos usuarios han difundido en redes sociales.

Una página de Facebook de información sobre La Elipa ha colgado vídeos de imágenes del momento en el que el coche quedó atascado.

Un coche queda encajado en un socavón en la Elipa, en Madrid.

A primera hora de la mañana, el recuento de las últimas horas dejaba 30 intervenciones de los bomberos en la ciudad de Madrid, la mayoría relacionadas con la lluvia.

Otros socavones este año

El pasado mes de mayo, también por una avería fortuita en una conducción de la empresa de aguas se produjo un socavón de entre 100 y 150 metros cuadrados en la avenida Niceto Alcalá Zamora, en el barrio de Sanchinarro.

El pasado 21 de septiembre, la rotura de otra tubería a la altura de la calle Gregorio Benítez, dejó un socavón de grandes dimensiones en Arturo Soria, que durante días complicó el tráfico en la zona porque obligó a cortar las vías adyacentes.

