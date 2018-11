“Los controladores somos los trabajadores más odiados y con Madrid Central será peor”

“Puse una multa a un Mercedes cerca de Ventas. Salieron cuatro personas a gritarme que se la quitara. Les dije que es imposible, que es automático. Entonces se me abalanzaron y empezaron a pegarme, me tiraron al suelo y me dieron patadas hasta cansarse”, relata con crudeza Juan (nombre ficticio), un controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER, los parquímetros). Este colectivo, formado por unos 1.000 trabajadores en la capital, se queja de que padece insultos y vejaciones a diario, además de denunciar unas 200 agresiones al año.