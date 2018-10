La oposición critica el nuevo cargo de Lluís Puig dentro de Cultura

Rafel Bruguera preguntó a Borràs por qué no había asistido el 15 de octubre a la entrega de los premio Planeta, siendo la primera vez que en 67 años no hubo representante de la Generalitat. La consejera dijo tenía que tuvo que ir a un acto de visibilidad de mujeres escritoras. “No me ha convencido. He sido alcalde y se que no existe el don de la ubicuidad, pero podía haber delegado en su secretaria general y no lo hizo. Las causas son otras”, le dijo Bruguera.