El sector crítico de En Marea tumba la estrategia política y electoral de la dirección que encabeza Luís Villares

El plenario de En Marea ha aprobado con 271 votos a favor y 181 en contra una enmienda a la totalidad de la estrategia política de la dirección que encabeza Luís Villares, referente al papel a jugar por el partido instrumental en el panorama estatal y la forma de presentarse a las elecciones europeas. Así, el plenario, bastante bronco por momentos, ha dado luz verde a la enmienda a la totalidad presentada por el sector crítico, agrupado en la denominada Mesa de la Confluencia, promovida por Compostela Aberta y en la que participan Anova, IU, Podemos y mareas municipalistas como Marea Atlántica o Ferrol en Común, entre otras.

En la defensa del documento oficialista, el portavoz, Luís Villares, ha asegurado que las tesis que propone la dirección no parte de ella, sino de "los inscritos" que participaron en encuentros desarrollados en septiembre en las cuatro provincias gallegas.

Además, ha afeado al sector crítico presentar una enmienda al documento oficial en la que "no encajaban las tesis políticas de las situación en el Estado y las elecciones europeas". Además, también ha cargado contra la acusación de la Mesa sobre el supuesto "mecenazgo" de la dirección a ciertas mareas municipalistas. Villares ha remarcado que En Marea, como organización de ámbito nacional, se ha limitado a prestar apoyo logístico y económico a aquellos proyectos municipalistas que así se lo solicitaron, como por ejemplo, la marea de O Porriño para la elaboración de un boletín de noticias.

En su enmienda, los críticos hacen referencia a la situación generada hace unos meses en Ferrol, con el supuesto apoyo de la Coordinadora de En Marea al nacimiento de Marea de Ferrol, promovida por un sector procedente de Ferrol en Común, candidatura que gobierna la ciudad departamental desde 2015. Así, Villares ha reconocido que "por responsabilidad" mintió ante la prensa cuando alegó motivos de agenda para no acudir al aniversario de Ferrol en Común. "No asistimos (la dirección) porque no fuimos invitados", ha espetado.

Diputados del Congreso

Los diputados de En Marea en el Congreso se han negado a rendir cuentas ante el plenario del partido instrumental aduciendo que "no le corresponde" hacerlo ante este órgano, ya que concurrieron a las elecciones bajo una coalición electoral previa a la constitución de En Marea como espacio propio.

Según los documentos organizativos de En Marea, los grupos en las Cortes y en el Parlamento de Galicia deben rendir cuentas ante el plenario del partido instrumental. Los diputados en el Congreso han remitido una carta que ha sido leída por los miembros de la mesa.

En ella, aseguran que en el pasado cónclave celebrado en marzo, en el que el parlamentario Miguel Anxo Fernán Vello fue el encargado de informar de la actividad en Madrid, se produjo "una confusión" y que dicha intervención del miembro de Anova no representó el sentir de los cinco diputados.

De este modo, niegan que los cinco diputados, que se integran en el Grupo Confedral de Unidos Podemos, tengan que rendir cuentas ante el plenario, pues no se sienten ligados a En Marea como organización y que, por lo tanto, quien intervenga lo hará a título propio. "Nadie puede hablar en nombre del grupo", reza la misiva.

A continuación, la parlamentaria Alexandra Fernández ha subido al estrado para intervenir, en nombre propio y "por responsabilidad". La de Anova ha cargado con dureza contra las dinámicas internas en la acción en el Congreso, donde, según Fernández, priman "los intereses personales" de ciertos diputados que "insisten en apartarse de las decisiones colectivas".

En esta línea, ha asegurado que los diputados de En Marea son "un satélite" del Grupo Confederal de Unidos Podemos y que su agenda política "está marcada por dos o tres personas que deciden lo que les convienen".

"Me indigna que tengamos la mayor representación de la historia de Galicia y que estemos perdiendo esa capacidad", ha remarcado Fernández, que ha asegurado que la negociación de los presupuestos es el "ejemplo más clave" de los "intereses personales" que priman sobre la acción de representación del sujeto político gallego.

Se da el caso de que la portavocía de En Marea en las Cortes (cargo rotatorio) lo ocupa actualmente Antón Gómez-Reino, reciente vencedor de las primarias de Podemos Galicia y que aseguró a lo largo de la campaña interna que asistiría al plenario. Finalmente, se ha ausentado.