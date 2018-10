Desahuciado en Parla un matrimonio de jubilados de la casa en la que vivían desde hace 50 años

Un matrimonio de jubilados de Parla, Nani y Mariano, de 62 y 78 años respectivamente, ha sido desahuciado este jueves de la casa en la que han vivido durante los últimos 50 años, situada en el número 42 de la calle de Juan XXIII de este municipio madrileño de unos 126.000 habitantes. La pareja, además, tiene un hijo con una discapacidad de más del 80% y habitualmente cuida de una de sus nietas, según han explicado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyos miembros se han concentrado a las puertas de la residencia para intentar paralizar el desalojo. El matrimonio ha pagado siempre su alquiler, una cantidad baja debido a que se trata de una renta antigua, pero recientemente su casera quiso acabar con el contrato. Según la PAH lo hizo para "especular", ya que les exigía un pago de más de 700 euros, la misma cantidad que la pareja ingresa como pensión de jubilación.

La PAH había alegado en el juzgado la resolución del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pide paralizar desahucios de manera cautelar. Según esta plataforma, tras tres intentos de desahucio aplazados, en esta ocasión el juzgado ha denegado las alegaciones presentadas. A juicio de Ricardo Rosado, portavoz de la PAH, el juez "no ha considerado oportuno acatar el mandamiento de Naciones Unidas que es completamente vinculante en el Estado español". Rosado ha recordado que "no es la primera vez" que un juzgado no asume la resolución de la ONU y continúa con la ejecución del lanzamiento, por lo que trasladarán una queja a la oficina internacional y cree que "tarde o temprano deberían sancionar al Estado".

Fuentes municipales han explicado que la vecina desahuciada fue atendida en la Oficina Municipal de Vivienda el 9 de enero de 2017 y entonces se le ofreció una vivienda del Plan municipal "que rechazó el día 30 de enero porque le pareció pequeña". Según esta versión, el 9 de febrero de 2017 "se intentó inscribirla en la Lista de Espera de Bankia para conseguir un alquiler social", un trámite que debe realizarse personalmente, "pero no se presentó desde esa fecha para continuar la tramitación". Además, el pasado 2 de octubre el matrimonio solicitó un informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla para pedir una vivienda a la Comunidad de Madrid.

El abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Manuel San Pastor, ha instado al Ayuntamiento de Parla y a la Comunidad de Madrid a ofrecer una alternativa habitacional a esta familia. "Las Administraciones públicas no pueden permanecer indiferentes ante casos tan dramáticos, incumpliendo la Constitución en lo relativo al derecho a la vivienda y las resoluciones internacionales", ha señalado.