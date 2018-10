La candidatura Pirineos-Barcelona a los Juegos de Invierno es factible, según un informe

El informe elaborado por el consultor del Comité Olímpico Internacional (COI) Gilbert Felli recoge que, desde el punto de vista técnico, es posible organizar unos Juegos de Invierno, según el modelo que plantea el proyecto Pirineos-Barcelona para el año 2030. Felli, que el septiembre pasado realizó una visita técnica durante tres días para evaluar las sedes e infraestructuras que podrían ser parte de la candidatura olímpica, presentó su informe en Buenos Aires con la conclusión de que el modelo de la candidatura de Cataluña "reúne las condiciones". Así lo ha confirmado el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, quien se encuentra en la capital argentina con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

"El informe dice que es posible organizar los Juegos en los Pirineos y que el proyecto reúne las condiciones, pero esto no es un proyecto de ciudad, es un proyecto de país y no se puede hacer nada si no hay entendimiento entre los gobiernos", señaló Blanco. Para el presidente del COE, las conclusiones del informe de Felli "abren una vía para seguir pensando y trabajando sobre esto". "Se ha pedido un informe técnico porque para cualquier proyecto hay que saber si se reúnen las condiciones. El proyecto es bueno, hay disposición, pero tiene que haber entendimiento", insistió.

El pasado abril la Mesa de Trabajo Permanente para una Candidatura Olímpica de Invierno Pirineos-Barcelona decidió continuar trabajando con el horizonte de la cita de 2030, cuya sede se elegirá en 2023. Posteriormente, a finales de mayo, el Gobierno catalán confirmó su compromiso con la candidatura olímpica, con "un proyecto de país que incluye Barcelona y las ciudades de los alrededores (para albergar las pruebas de hielo) y todo el Pirineo catalán (para las de nieve)".

No obstante, la aspiración olímpica de unos Juegos de Invierno en Cataluña se impulsó en 2010 cuando el entonces alcalde, Jordi Hereu, anunció la presentación de una candidatura con la denominación "Barcelona-Pirineos" para la cita de 2022 —que organizará Pekín— y que su sucesor, Xavier Trias, planteó luego para optar a la organización de 2026.