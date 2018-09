150 conciertos para celebrar la 50 edición del festival de jazz

El Moll de la fusta acoge este sábado una nueva edición del Jazz & Food, acto gratuito en el que durante todo el día se ofrecerá música en directo entre camiones-restaurante seleccionados para agradar a todos los paladares.

Jazz & Food es la puerta de entrada a la 50 edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona que se celebrará en diversos locales de la ciudad entre el 26 de octubre y el 21 de diciembre. Más de 150 conciertos (bastantes gratuitos) reuniendo a 500 intérpretes junto a clases magistrales, proyecciones de cine, sesiones de la fuente mágica de Montjuïc y actividades familiares.

En realidad el 50 Festival de Jazz se inició ya a principios del verano con diversas actuaciones incluidas como adelanto en el festival Grec pero, como es costumbre, la parte más importante se celebra en otoño. Pocos certámenes europeos pueden presumir de haber llegado al medio centenar de ediciones y gozar de tan buena salud como el barcelonés. 50 ediciones que significan 53 años de vida ya que el festival nació en octubre de 1966 de la mano del promotor privado Joan Rosselló, fundador del club Jamboree, pero entre los años 1977 y 1979 no se celebró por problemas económicos. Desde hace treinta años la promotora barcelonesa The Project se encarga de la organización del festival.

Este año la celebración de estas cincuenta ediciones “sin grandes artificios”, según Tito Ramoneda, director del certamen, reunirá un abanico de artistas entre los que destacan presencias de tanta importancia como Chucho Valdés (Palau, 26 de octubre), Madeleine Peyroux (Palau, 3 de noviembre), John Scofield (Barts, 6 de noviembre), Berth Hart (Barts, 7 de noviembre), Brad Mehldau con la OBC (Auditori, 9 de noviembre) o Amadou & Marian (Barts, 27 de noviembre).

Una vez más el flamenco tendrá un peso especial en la programación con Diego El Cigala (Palau, 14 de noviembre), José Mercé con Tomatito (Palau, 16 de noviembre) o Vicente Amigo (Liceo, 21 de noviembre). Uno de los actos más curiosos y ya tradicionales del festival tendrá también un toque flamenco, en la Monvínic Experience celebrada en el bar Monvínic (20 de noviembre) se degustan diversos vinos y Mayte Martín ofrecerá su visión musical, personal y espontánea, de cada uno de ellos.

Como en años anteriores el auditorio del Conservatorio del Liceo se ha reservado para los conciertos más novedosos que, sin duda, no son los que atraen a más público pero son los que indiscutiblemente dejan más poso en la afición. En esta ocasión destacan: The Bad Plus (27 de octubre), David Liebman con Marc Copland (10 de noviembre), Bill Frisell (12 de noviembre), Guinga (26 de octubre). Este mismo local acogerá dieciséis clases magistrales, entre los profesores Bill Frisell, Diego El Cigala, Kyle Eastwood, Els Amics de les Arts, Guinga o Marelango. En total, se pondrán a la venta unas 42.000 entradas con un presupuesto total de un millón de euros.

Un ciclo jazzístico en la Filmoteca, diversos documentales presentados en colaboración con In-Edit, una veintena de conciertos gratuitos en centros cívicos, una exposición conmemorativa en el Palau y otra en el metro de Diagonal completan la amplia propuesta.

Como también ya suele ser norma, el festival se clausurará con un concierto de góspel, este año a cargo de The Charleston Gospel Voices. Será el 21 de diciembre en el Palau.