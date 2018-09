El Metro hará huelga durante el puente de la Mercè

El comité de empresa de Metro de Barcelona convocó ayer una huelga para las fiestas de la Mercè. Los representantes de los trabajadores acordaron paros parciales en el servicio para los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre.

El comité de empresa registró ayer en la consejería de Trabajo los paros de dos horas por turno desde el viernes hasta el lunes de la fiesta mayor barcelonesa. El viernes 21 de septiembre los paros están previstos de 7.00 a 9.00, de 19.00 a 21.00 y de 20.30 a 22.30 (ya que alguno turnos se solapan unos con otros). El sábado 22 y el domingo 23 serán de 11.00 a 13.00, de 19.00 a 21.00 y de 20.30 a 22.30, y el lunes 24, de 10.19 a 12.19, de 17.44 a 19.44 y de 22.50 a 00.50.

Los sindicatos consideran que la dirección del Metro ha incumplido el convenio y los acuerdos alcanzados con los representantes de los trabajadores. Dirección y comité de empresa firmaron en julio de 2017 un acuerdo sobre el convenio colectivo para el periodo 2016-2019. El texto aseguraba “la estabilidad laboral y organizativa” para los próximos años, así como “unas condiciones laborales de calidad para la plantilla, con una mejora de las condiciones económicas y sociales”, según aseguró TMB en aquel momento. El convenio, que afecta a 3.500 trabajadores, preveía la recuperación de 46 puestos de trabajo y que 372 contratos parciales pasarán a jornada completa, además de un incremento salarial del 4,5 % consolidable en tablas hasta 2019 y tres pagos únicos no consolidables.

La mediación de la Generalitat consiguió cerrar el acuerdo tras doce jornadas de huelga con paros parciales en el suburbano. Ahora los sindicatos aseguran que TMB no ha cumplido el acuerdo.

Tras conocerse la convocatoria de huelga, el líder del PSC, Jaume Collboni, exigió al Gobierno de Ada Colau “soluciones inmediatas para no perjudicar más a los ciudadanos”. El socialista avanzó que pedirá la comparecencia del ejecutivo municipal para explicar “cómo puede ser que un año después se reabra el conflicto del Metro y vuelvan las huelgas”. “Este Gobierno, en lugar de solucionar problemas, crea nuevos y cierra los conflictos en falso. Los barceloneses no podemos pagar la incompetencia de un Gobierno en forma de huelgas”, aseveró Collboni.