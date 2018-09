Un 'jardín' móvil en Conde Duque

La dirección de Conde Duque quiere llenar literalmente de vida este espacio cultural. Para ello, ha invitado a los vecinos de Madrid a que donen temporalmente sus plantas para crear un jardín colaborativo, denominado Garden State, que ocupará el teatro del centro entre el 12 y el 16 de septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada.

"Con esta instalación queremos presentar la nueva imagen de Conde Duque que representa un organismo vivo, habitado por los ciudadanos que lo deseen", dice Isla Aguilar, directora del centro cultural junto a Miguel Oyarzun.A cambio de la cesión de sus plantas, los vecinos podrán disfrutar de manera gratuita de las actividades que se desarrollarán durante esos días (para participar hay que mandar un correo electrónico a jardin@condeduquemadrid.es).

Maite Escalada y Eduardo Andrews viven en el número 30 de la calle Conde Duque. Entre los dos van a ceder tres plantas a las que han puesto nombre. “Una es una planta del dinero. Tengo dos más en casa", dice Escalada. "Antiguamente se ponía una peseta que se cubría con tierra, por eso la he llamado La Peseta", añade la donante y vecina del barrio de toda la vida. "Recuerdo entrar al antiguo cuartel y lo sobrio que parecía. El barrio ha cobrado mucha vida desde que esto es un centro cultural. Con esta iniciativa vecinal, más gente se animará a veni", agrega. Andrews ya había participado en un proyecto similar. "Voy a ceder a Carmela. No suelo poner nombre a las plantas porque tengo muchísimas en casa y no me acordaría", bromea.

La instalación Garden State está producida por el colectivo artístico alemán MAMAZA, cuyos proyectos estudian la relación entre los seres humanos y su entorno. Para llevar a cabo esta iniciativa, MAMAZA ha contado con colaboradores locales que han realizado una labor de scouting (búsqueda puerta por puerta). "Necesitamos 350 plantas para llenar el teatro y, de momento, contamos con 135 inscripciones", cuenta Selina Losa, coordinadora del equipo de scouting . Aunque han divulgado su propuesta por redes sociales y con panfletos, "también hemos querido visitar a los vecinos del barrio y explicarles personalmente esta iniciativa", dice Losa. "Ha tenido muy buena acogida", aclara, "la gente nos invita a pasar y nos enseñan muy orgullosos sus plantas".

Las plantas se catalogan con el nombre del propietario y el que le ha puesto a su planta, y un código que les permitirá planificar la recogida, que finaliza el martes 11 de septiembre. "Después de esa fecha, aquellos que lo deseen participar, tendrán que traer las plantas ellos mismos", indica la coordinadora. Dos floristerías del barrio cederán varios ejemplares. "Ya he escogido las dos que formarán parte de este jardín colaborativo. Son dos kentias, a las que llamaré como mi tienda", dice Felipe Carvallo, propietario de Orquídea Drácula, un laboratorio floral en el número 20 de la calle Amaniel. Lola González, dueña de La Flor de Lola (calle Conde Duque, 30) participará con una zamioculca, a la que ha apodado La Lola.

Las plantas serán custodiadas en el vestíbulo principal del centro cultural hasta que sean trasladadas al teatro. "Va a ser un jardín móvil, las plantas se irán moviendo en función del espectáculo que haya", explica Losa. Este jardín colectivo y efímero contará con una instalación de sonido e iluminación para potenciar ese ambiente natural. A partir del 17 de septiembre se devolverán las plantas, "aunque también aceptamos donaciones permanentes", dice Losa: "Queremos llenar este espacio de verde y vida".