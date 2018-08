El detective con asperger llega al teatro

Al joven Christopher Boone le cuesta interpretar los rostros de las personas, no sabe diferenciar con facilidad cuando están enfadados, alegres o apenados: la cara es un enigma que pocas veces puede resolver. El mundo es incierto. Los perros, en cambio, le resultan más comprensibles y le proporcionan algo de paz, porque solo tienen cuatro estados de ánimo: alegre, triste, atento y enfadado. El problema es que el perro de la vecina… está muerto.

El curioso incidente del perro a medianoche es una novela del británico Mark Haddon que, a principios de siglo, cosechó gran éxito y vendió más dos millones de ejemplares en todo el mundo. La obra ha sido adaptada al teatro por el dramaturgo Simon Stephens, y ahora ese texto se estrena en España: será el día 5 de septiembre en el Teatro Marquina (Prim, 13), bajo la dirección de José Luis Arellano en una producción del Grupo Marquina y Acción Sur.

Lo que se ve es que Christopher Boone es un chaval especial. Lo que no se dice en ningún momento de la novela ni del montaje teatral, solo se intuye, es que sufre un trastorno similar al autismo llamado Síndrome de Asperger. Desde el planteamiento se traza una historia detectivesca en la que el protagonista tratará de resolver el crimen perruno. Una historia de aventuras, pero también una historia de crecimiento, de descubrimiento. Y de muchas cosas más.

“Esta historia habla, en definitiva, de la tolerancia, de cómo vemos al diferente y cómo le asumimos”, dice Arellano, “Boone tiene una forma diferente de ver el mundo, pero igual de válida que las demás. La tolerancia es un tema candente ahora, pero no se me ocurre ningún momento histórico en el que el trato con aquellas personas que ven las cosas de otra manera no fuera importante”.

“También trata de las complejas relaciones entre padres e hijos, de cómo se constituyen las familias; en ese aspecto es una obra muy familiar” apunta el joven actor Alex Villazán, que interpreta a Boone y comparte escenario con Marcial Álvarez, Lara Grube, Mabel del Pozo, entre otros, que encarnan más de una cincuentena de personajes. La escenografía, sobria, abstracta, tecnológica, es de Gerardo Vera. “Es un montaje complejo desde el punto de vista técnico, hay videos, hay muchos efectos sonoros, hay pantallas de leds”, dice el director, “contamos con los elementos clásicos y modernos del teatro para contar la historia”.

¿Es difícil construir un personaje Asperger sin caer en clichés? “Lo más sencillo es tratar a este personaje como lo que es: un ser humano”, dice Arellano, “tiene sus particularidades, claro, pero no buscamos acentuarlas”. Para hilar fino en este asunto la compañía ha contado con el asesoramiento de una experta pedagoga que trabaja con niños autistas. “Tuve que abstraerme de mi forma de pensar y actuar, y tratar de entender cómo le afectan las cosas al protagonista”, explica Villazán, “meterme en la cabeza de este chico”.

Villazán es también un miembro destacado de La Joven Compañía (colaboradora en este montaje) que Arellano fundó hace cuatro años (junto con David Peralto) para dar trabajo a los jóvenes sobre las tablas y llenar, también, los patios de butacas de chavales. “Solemos tratar ese momento, que me interesa mucho, de la llegada de un niño a la edad adulta”, explica Arellano, “no es cuestión de nostalgia de lo perdido, sino que creo que es un momento del ser humano absolutamente incontrolable: cuando uno tiene 15 años y no sabe nada pero cree que lo sabe todo”. Un momento vital, la adolescencia, que también conecta con El curioso incidente. “Es puro misterio, pura intriga”, dice el director.

Dadas estas peculiaridades, La Joven Compañía podría considerarse uno de los fenómenos teatrales más interesantes de las últimas temporadas. En sus comienzos, la compañía puso en escena Punk Rock, un texto del mismo Simon Stephens, que quedó muy satisfecho y que ahora cede a Arellano en exclusiva su versión de El curioso incidente para su estreno en España.