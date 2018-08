Pavlovsky vuelve (un poco) a la escena para contar su vida

“Hago vida de retirado, duermo mucho, como bastante y sano, pero ni juego a la petanca ni al dominó y tampoco me planto delante de las obras. No tengo vida social, no se nada de las redes, uso el móvil solo para telefonear. Así que cuando a veces me han llamado para ir a alguna radio he dicho que no, no tengo nada que contar”, explicaba Pavlovsky que también dijo “no” a dos propuestas de dos festivales Grec. “Una cosa puntual, igual. Pero un espectáculo entero y diseñarlo... eso no”.

Su retirada de los escenarios, en 2013, fue todo un punto y final: “Tiré todo. Las cintas de programas de televisión con Ángel Casas o Júlia Otero... Nunca las volví a mirar. También todos los recortes de prensa, todos amarillentos...El vestuario lo regalé. Los libros no los querían ni en la cárcel. Los zapatos, ¡montones!, también los repartí. Me decían que los llevara a Cáritas y yo me preguntaba que a quién le interesarían esas plataformas y tacones de vértigo... a un travelo con problemas?”