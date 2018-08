Colau exige a Sánchez un precio máximo de alquiler

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, exigió ayer al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez que modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que se amplíe el plazo de los contratos de alquiler y se limite el precio de los mismos. El gobierno municipal barcelonés exigió, además, al gobierno central y a la Generalitat que invierta en vivienda pública de alquiler y, a los promotores que se corresponsabilicen para solucionar el problema de la vivienda en la capital catalana.

“La situación por la que están pasando familias y vecinos de la ciudad es inaceptable”, lamentó ayer Sanz en una rueda de prensa en la que pretendía explicar las mejoras que ha realizado el equipo de gobierno en los espacios públicos —con el llamado Plan de Rehabilitación Integral (PRI)— pero en la que acabó, sin embargo, criticando la inacción del gobierno socialista de Sánchez que, por el momento, mantiene la LAU del PP.

Sanz volvió a defender las medidas del gobierno de Colau como la reciente creación de un registro de solares vacíos con el que el ejecutivo de BComú pretende expropiar terrenos si en menos de dos años los dueños de estos inmuebles no han iniciado una construcción.

La oposición municipal, tras conocer los detalles de esta iniciativa, no tardo en criticar la iniciativa y argumentó que existen 80 solares de titularidad municipal que están totalmente vacíos y en los que no se ha iniciado ningún tipo de construcción. Sanz, sin embargo, asegura que en realidad son medio centenar de solares públicos y que en ellos no se está construyendo vivienda social destinada al alquiler bien porque siguen pendientes de trámites administrativos o porque se destinarán a viviendas de afectados por procesos urbanísticos que serán posteriormente reubicados.La teniente de alcalde, y ayer alcalde accidental, quiso callar las críticas asegurando que el Consistorio está actuando en 72 solares municipales en los que prevén ubicar más de 4.600 viviendas públicas de alquiler. “Nunca un gobierno municipal había hecho tanta vivienda pública”, se enorgulleció. También criticó que otras administraciones, como la Generalitat y el Estado, promovieran en su día vivienda pública de compra porque ahora —una vez caducada la protección oficial—, esos pisos están en el mercado libre y ya no los controlan. Sanz hizo estas declaraciones en la presentación de resultados del PRI. Un proyecto con el que han sustituido alumbrado, pavimentos y mobiliario urbano, han incrementado las zonas verdes y han mejorado la señalización para peatones y ciclistas. La ciudad ha ganado desde el inicio del mandato 7.450 metros cuadrados de zona verde y 65.500 metros cuadrados de vías en plataformas únicas. El gobierno también promueve la mejora de la accesibilidad con actuaciones como la instalación de 3.000 metros de barandas y dos nuevos ascensores en calles con fuertes desniveles.

Las críticas a la propuesta de expropiar solares no solo han provenido de la oposición en el Consistorio. Ayer, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán (PP) afirmó que tras conocer la noticia le “recordó a Hugo Chávez”. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional opinó que Ada Colau, al igual que todos los Gobiernos del cambio, “está preparando el caldo de cultivo y realizando una serie de compromisos prácticamente inasumibles para ir generar confianza en el electorado”.