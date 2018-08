Aventura en el museo para niños

Hay que rastrear bien, siguiendo las señales del cuadernillo del juego de pistas ¡Nos vamos de vacaciones!, del Museo Nacional de Antropología. El juego está pensando para familias con niños de seis a diez años. El cuadernillo se pide en la taquilla del museo, y a partir de ahí hay que seguir las pistas para buscar una serie de objetos que acercan al participante a distintas culturas del mundo.

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la exposición Yokai. Iconografía de lo fantástico no es específica para niños, pero puede resultarles atractiva, ya que constituye una representación de interpretaciones fantásticas y mitológicas de distintos fenómenos incontrolables de la naturaleza. Los yokai son una especie de monstruos que a veces se representan con humor y otras, de manera terrorífica.

El ciclo Doctor Seuss, de Cineteca Madrid, proyecta este fin de semana la creación estrella del caricaturista estadounidense que da nombre al ciclo, El Grinch (sábado, 12.00). Dirigida por Ron Howard, esta película de 2000 pone en movimiento a un ogro verde que cuestiona el consumo navideño. El domingo a la misma hora, otra creación de Seuss, The Cat in the Hat, llevada al cine por BoWelch, cuenta la historia de un travieso gato que enseña a dos niños cómo divertirse.

Un ser diminuto, sin nombre ni hogar ni protección es utilizado por el hombre del saco para estafar a los vecinos de las ciudades por las que pasa. Así arranca el argumento de la obra Colorete, de Bolina Títeres, que este domingo (19.00 y 21.00) se puede ver en el Teatro de Títeres del Retiro.