Torra sobre la presencia del Rey en el aniversario del atentado: “No lo hemos invitado”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este sábado que el Govern no ha invitado al Rey a los actos de conmemoración del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona). En declaraciones a los medios en su visita a Argentona (Barcelona), ha anunciado que asistirá a estos actos pese a la presencia de Felipe VI, ya que considera que el presidente de la Generalitat debe asistir a cualquier acto que se celebre en Cataluña.

"Nosotros no lo hemos invitado, no asistiremos a ningún acto que convoque la Casa Real. Pero cualquier acto que se celebre en Cataluña, el presidente de la Generalitat estará porque esto es nuestra casa", ha manifestado.

Además, ha insistido en que aún está esperando a que Felipe VI pida disculpas por su discurso del 3 de octubre, después del referéndum del 1-O. Torra ha lamentado que es una "indecencia" que dos de los principales responsables de la gestión de los atentados, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el exmajor de los Mossos Josep Lluís Trapero, estén uno encarcelado y el otro investigado por la causa sobre el proceso independentista

Presupuestos

El presidente del Govern de la Generalitat ha asegurado que no tiene "ninguna voluntad de dimitir" si no se aprueban los presupuestos de la Generalitat del próximo año, después de que dijera que los gobiernos acostumbran a dimitir si los presupuestos no se aprueban.

Torra ha señalado que estas palabras se han malinterpretado y que confía en que las negociaciones por los presupuestos con todos los grupos fructifiquen: "Sé que lucharemos para tirar adelante los presupuestos".