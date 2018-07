El Ayuntamiento propone dos nuevas directoras para la radio municipal

La radio municipal de Madrid, M21, tiene los nombres definitivos propuestos para dirigir la emisora. Se trata de Ángeles Oliva y aToña Medina, que compartirán la "dirección artística", a falta de que el pleno del Ayuntamiento ratifique los nombramientos de esta "candidatura colegiada". Todavía se desconoce la posición de los partidos.

El proceso de selección se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de concurrencia pública convocado en junio pasado a través de la empresa de cultura Madrid Destino. El Ayuntamiento anunció este martes sus propuestas y agregó que se presentaron al concurso 15 candidaturas. Según la nota municipal, las elegidas tienen una experiencia profesional de 15 años como realizadoras, formadoras, guionistas, locutoras y técnicas de sonido en radio, y con programas en la cadena SER y Radio 3 Extra. La nueva dirección sustituirá, a partir de su incorporación, a Jacobo Rivero, coordinador del proyecto de la emisora escuela M21 desde el inicio del proyecto.

Rivero explicó este martes a EL PAÍS que la radio municipal M21, un proyecto que tiene un presupuesto anual de 1,2 millones de euros, ha logrado en su primer año de vida más de un millón de descargas de Podcast, con la participación de más de 1.800 alumnos que han pasado por las instalaciones. Pero mantuvo que no existen datos actualizados sobre los oyentes de la emisora, puesto que no se puede escuchar en toda la ciudad y no participa en el Estudio General de Medios (EGM).

El PSOE, socio de investidura de Manuela Carmena, ha pedido a Madrid Destino que detalle todos los currículos de los 13 profesionales descartados durante el proceso de selección. "No sabemos contra quién competían" las dos directoras propuestas, recalcó la concejal Mar Espinar, que pidió un "proceso realmente transparente".

Por su parte, Sofía Miranda, edil de Ciudadanos, cuestionó a uno de los miembros de la comisión encargada de seleccionar a la dirección de M21. Concretamente, a Montse Pérez Creus, periodista con 20 años de experiencia en Radio Barcelona y directora de Radio Sabadell, que recibió críticas por supuesta "injerencia política" en su trabajo.

La comisión también estuvo formada por Chuse Fernández, creativo radiofónico y ganador del Premio Ondas 2012; David del Cura, periodista de larga trayectoria en Radio España y Onda Cero, y María Jesús Espinosa, profesora universitaria de podcasting e innovación radiofónica, con dos Premios Ondas en su trayectoria.

La edil del PP Isabel Rosell tampoco concretó el sentido de la votación de su grupo en el pleno. Aunque, en general, reiteró su opinión desfavorable sobre el proyecto de radio-escuela recuperado por la alcaldesa.