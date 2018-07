Los abogados de los presos del ‘procés’ pedirán su libertad tras la decisión de la justicia alemana

Las defensas de los nueve líderes independentistas encarcelados consideran que la decisión de la justicia alemana de rechazar la extradición de Carles Puigdemont por un presunto delito de rebelión refuerza sus argumentos. La semana que viene reclamarán la libertad de todos ellos ante la Sala del Tribunal Supremo que los ha de enjuiciar.

Los abogados han comparecido este viernes en una rueda de prensa conjunta en Barcelona y han coincidido en que, además de la decisión de los jueces alemanes, el escenario procesal en España también ha cambiado, después de que el magistrado Pablo Llarena acordase la conclusión del sumario y perdiera la competencia del caso. En estas circunstancias, los letrados dicen que ha llegado el momento de volver a reclamar la libertad de los presos. Pero en esta ocasión ante la sala que enjuiciará a los líderes del procés, no ante Llarena.

Andreu Van Den Eynde, abogado defensor de los presos de Esquerra Republicana, se ha expresado de manera contundente al afirmar que "no hay ninguna probabilidad de que el caso acabe en condena por rebelión", por lo que ha reclamado a la fiscalía que modifique la posición mostrada hasta ahora y no se oponga a la libertad de los encarcelados.

Con todo, Jordi Pina, abogado defensor de los presos del PDeCAT, ha admitido la posibilidad de que el Tribunal Supremo rechace la extradición de Puigdemont y pueda celebrarse el juicio sin el expresidente de la Generalitat en el banquillo, pero con la acusación de rebelión contra los ocho acusados. "Al Tribunal Supremo no le corresponde hacer resoluciones de estrategia política y sería muy difícil explicar a millones de ciudadanos que en el banquillo haya personas a las que se les pida 25 años de cárcel y no se siente otro para el que habría que pedir cinco años porque no ha cometido rebelión", ha dicho Pina en referencia a Puigdemont. El letrado también ha censurado también que el juez Llarena haya separado la causa judicial en dos piezas y haya dejado fuera a otros seis acusados.

"Con todo el respeto que me merece el Tribunal Supremo, se parece cada vez más a aquel chiste en el que una persona dice que todos van en contra dirección cuando en realidad quién va es él", ha dicho el abogado Javier Melero.

Los abogados defensores han anunciado también que recurrirán el auto de conclusión de sumario de Llarena porque comporta la suspensión de sus funciones de seis diputados independentistas (Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, así como el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez). "Esa suspensión implica la modificación de las mayorías parlamentarias", ha dicho el abogado Jordi Pina, un argumento empleado por los portavoces de los grupos independentistas en el Parlament.

En otro momento, las defensas han coincidido en rechazar cualquier posibilidad de pacto con la fiscalía para rebajar las penas que se puedan solicitar, después de la resolución de la justicia alemana. "Esa decisión no allana nada, no hay ni habrá ningún canal de negociación. Seguiremos peleando por lograr la libertad de nuestros clientes y acabaremos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para combatir aunque sea una condena de multa por desobediencia", ha dicho Van den Eynde.

"No hay ninguna negociación posible con una previsible petición de penas tan elevadas por la rebelión ni tampoco por malversación, porque la multa dejaría a nuestros clientes en la ruina absoluta de por vida", ha añadido Javier Melero.