Los perros se adueñan de la playa a falta de una zona delimitada

El Ayuntamiento de Barcelona todavía no ha abierto la playa de perros que durante dos temporadas se instaló junto a uno de los espigones de la playa de Llevant en la zona del Fòrum. Ayer, pese a que está prohibida la presencia de animales en la zona de arena de la capital catalana, los bañistas compartían espacio con decenas de perros que corrían por la orilla.

Los motivos por los que todavía no se ha instalado la verja que delimita el área de 1.250 metros cuadrados que se lleva colocando dos años estaban descritos en varios carteles que el Consistorio ha instalado en la zona: “El área para ciudadanos con perros de la playa de Llevant no está instalada. Hasta la aprobación definitiva del decreto de animales domésticos en las playas de la ciudad de Barcelona, actualmente en fase de exposición pública, no se habilitará el área. Os recordamos que: Los perros no pueden acceder a las playas de Barcelona, con la excepción de los perros de asistencia, durante la temporada de baño·.

Pese a los carteles que avisaban de la prohibición, los perros corrían ayer por la zona sin que nadie amonestara a sus dueños. De hecho, nadie en la zona sabía por qué, a diferencia de otros años, no estaba instalada la consolidada área de mascotas con capacidad para un centenar de animales. Desde el Consistorio aseguraron que es un tema meramente burocrático. Cada decreto necesita una fase de exposición pública antes de la aprobación definitiva. El pasado 2017, a principios de junio, ya estaba instalada la playa de mascotas. Este año se instalará, según aseguran, “en los próximos días”.