El poder de una rumba frente al terrorismo

“Aquel día iba a bajar a Barcelona a comprar unas cuerdas para la guitarra y pensaba pasar por La Rambla, muy probablemente me hubiera encontrado a esa hora, cuando se produjo el atentado. No me quitaba esa idea de la cabeza al día siguiente y pensé que había que hacer algo”. Dani Galiot, músico, ha explicado cómo fue cogiendo cuerpo la iniciativa de hacer un tema musical de reivindicación de una Rambla para todos frente a los ataques terroristas que dejaron un balance de 16 muertos en Barcelona y uno en Cambrils el 17 de agosto del año pasado. La Rambla, una adaptación de una canción original de Galiot de 2003, es una canción en la que manda el ritmo de la rumba fusionada con elementos de jazz, rap, candombe y sonidos árabes. La pieza es interpretada en catalán, castellano, inglés, árabe, italiano, portugués y kombe y en ella han intervenido 50 músicos de muy diferentes estilos y procedencias con una idea común: homenajear a las víctimas de los atentados y reivindicar el poder de la Rambla y los valores que representa de “tolerancia, mestizaje, convivencia y respeto”.

En los días y semanas posteriores a los atentados, la idea que lanzó Galiot fue secundada rápidamente por otros músicos que también querían “sacarse el dolor de encima”, ha apuntado Marcel Botella, el productor que BCNTRACKS, los estudios donde se hizo la grabación de La Rambla: “Tengo que reconocer que fue un poco caótico porque venía uno, otro, y al día siguiente más, y más..” Los intérpretes y músicos que han intervenido en la canción son: Pemi Fortuny, Rafa Pons, Veil, The Sey Sisters, Michèle Alderete, Laura Flores, Desiree Diouf, Jofre Bardagí, Ruma Tres, Carles Torcao, Izah, Sara Pi, Elena Gadel, Dani Galiot, Dani Flaco, Khadija Zhar, Litus, Joan Tena, Albert Solà, Dolo Beltrán, Marcos Vinodelfín, Manu Guix, Claudia Bardagí, Rojas, Saphie Wells, Paul de Swardt, Marga Mbande, Natasha Riazantceva, Linsey, Pere Foved, Uriah Duffy, Álvaro Pérez, Javi Ros, Ophélie Derieux, Toni Pagès, Mohamed Soulimane, David Pastor, Samuel ‘el Tárraco’, Joel Sampere, Ezequiel ‘el Nanu’, Tòfol Martínez, Marcel Botella y un coro infantil.

“Un mes y medio después pusimos fin a las grabaciones porque en algún momento teníamos que cerrar el proyecto y ahora, cuando ya ha pasado un tiempo y se acerca el primer aniversario, hemos pensado que era el momento adecuado para presentar la canción", ha concretado Galiot en la presentación de la canción y del video de la grabación ante algunas víctimas del atentado del 17-A –el padre de un niño de tres años que falleció en el paseo barcelonés – y también de otros ataques terroristas más antiguos, como el del Papus (1977) y el de Hipercor (1987).

La Rambla es deliberadamente alegre, con ganas de inspirar buenas vibraciones y con mensajes optimistas: “La rambla tiene ese poder, conquista siempre al que la ve”, “si la estatua de Colón se diera cuenta, se giraría para poder verla bien”, “galimatías de una ciudad que se desnuda frente al mar, pero a Cristóbal le da igual”, “la Rambla sabe hablar inglés, italiano, francés y portugués”.

Todos los músicos y productores que han intervenido en la gestación del proyecto lo hicieron de forma desinteresada y el beneficio económico que pueda tener la exploración de La Rambla se destinará al Casal de Infants del Raval por su trabajo de integración, una de las reivindicaciones que se hace a ritmo de rumba en La Rambla que tendrá difusión en diferentes plataformas musicales y cuyo video de la grabación se puede ver en Youtube.