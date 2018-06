“Le calentaron la cabeza y disparó al holandés para agradar a su padre y a su hermano”

Nunca se llegará a saber si Martin Verfondern murió en el acto o se desangró lentamente y aún estaba vivo cuando su cuerpo fue abandonado por Julio Rodríguez, hijo mayor de Manuel O Gafas, en el inhóspito paraje nevado de As Touzas da Azoreira (A Veiga, Ourense). Lo que se sabe es que hoy, tras el alegato final, el principal acusado por el crimen del "holandés de Petín", Juan Carlos, hijo pequeño y minusválido de O Gafas, lloraba en su silla, con la cabeza enterrada entre las manos. Mientras en los bancos de atrás, en la Audiencia Provincial de Ourense, Margo Pool, la viuda de Verfondern, ya no podía aguantar más el llanto al que ha tratado de poner barreras durante ocho años y medio. Sentado al lado de Juan Carlos, discapacitado mental y eslabón débil de la familia Rodríguez, su hermano Julio aprovechaba la última palabra como acusado de encubrimiento para pedir "excusas" a la vecina por tanto dolor, y al fin parecía respirar aliviado.

El crimen de Santoalla (Petín, Ourense), en el que perdió la vida Martin Verfondern solo por reclamar sus derechos sobre el monte comunal que dominaba por completo la familia nativa del pueblo, llega a su recta final. El fiscal ha reducido el delito de Carlos de asesinato a homicidio porque su "retraso mental leve" lo incapacita para premeditar, pero ha insistido en que la muerte se debió al odio inculcado por la familia, día tras día, en el acusado. "Le calentaron tanto la cabeza que disparó al holandés para agradar a su padre y a su hermano", ha resumido el representante del ministerio público, Miguel Ángel Ruiz, al jurado popular que ahora delibera el veredicto.

La convivencia se enrareció poco a poco durante muchos años. Tras un primer momento "idílico", los problemas comenzaron a aflorar cuando Martin Verfondern, que llegó con su esposa a Santoalla en 1997 para construir su proyecto de vida ecológica, empezó a rehabilitar la casa que había comprado, situada al lado contrario que la de O Gafas en el pueblo casi abandonado. La "gota que colmó el vaso de la paciencia de Manuel, un hombre con mal carácter, agresivo, violento; de su esposa Jovita, de Julio y de Juan Carlos", defiende la fiscalía, "fue el asunto del monte comunal".

En diciembre de 2009 la Audiencia de Ourense confirmaba los derechos por los que luchaba el vecino holandés, siempre consciente de que, con esta reivindicación en el territorio del que O Gafas se sentía amo y señor, ponía en riesgo su vida. El 19 de enero de 2010, el día que Jovita González estaba atareada en casa embutiendo chorizos tras la matanza del cerdo, Juan Carlos salió a pasear, como tantas veces con su escopeta, por donde nunca solía hacerlo: poco después del mediodía, a la entrada de la remota y desolada Santoalla, coincidió en el estrecho camino con Verfondern, que subía a bordo de su viejo Chevrolet Blazer de hacer recados en los pueblos grandes del valle. "El holandés venía como un loco. Cogí la escopeta. Bum, bum... me escondí y que me busquen", relataba Carlos en una charla distendida, casi cinco años después y entre risas, a dos guardias civiles vestidos de paisano.

El tiro que mató a Martin Verfondern fue "devastador", según han explicado esta mañana por videoconferencia los agentes de balística que reconstruyeron todas las posibilidades de aquel fatal encuentro. Cuando aparecieron los restos, en medio de una fogata, en As Touzas da Azoreira, las alimañas habían devorado el tórax de la víctima y no aparecieron costillas y vértebras que revelasen al antropólogo forense Fernando Serrulla el tipo de munición utilizada. La familia Rodríguez atesoraba entre dos casas en Petín y Santoalla 14 armas diferentes, pero Carlos solía llevar al hombro, alternativamente, dos escopetas del calibre 12. Según los peritos de la Guardia Civil pudo tratarse de "un proyectil único" o bien de un cartucho "con perdigones o postas". De cualquiera de las maneras, en aquella vía estrecha flanqueada por un terreno en caída y teniendo en cuenta el ancho del Chevrolet de Verfondern, una tanqueta que había traído de Holanda y había sido utilizada por el Ejército de Estados Unidos, la distancia del disparo no pudo ser de más de "un metro o metro y medio". Por debajo de los 10, cualquier munición del calibre 12 tiene "un potencial lesivo altísimo, devastador", han insistido varias veces los agentes. Si el impacto se produce en zonas vitales "la víctima muere sin lugar a dudas", y si no "las lesiones son enormemente serias".

A eso de la una de la tarde, Julio Rodríguez llegó a la aldea con su tractor cargado de hierba. Se encontró el coche del holandés encendido y a la víctima derrumbada sobre los asientos. Al instante comprendió lo que había pasado y "en vez de llamar a la ambulancia", según él sin ver sangre en la víctima, decidió hacer desaparecer las pruebas del delito, llevándose el automóvil y el cuerpo a 19 kilómetros, hasta el lugar más solitario que conocía. Al hermano de Carlos el encubrimiento "le sale gratis", ha dicho el fiscal, porque el Código Penal exime a los parientes cercanos. Y tanto este como su hermano con una minusvalía del 65% fueron perfectamente capaces de ver sufrir a la viuda de Martin Verfondern en la otra casa habitada del pueblo. Y disimular y callar hasta finales de 2014, cuando tras el hallazgo fortuito del Chevrolet y los huesos se precipitó la investigación que había estado estancada. Jovita y Manuel O Gafas seguían entonces vivos. Ahora ya han muerto los dos.