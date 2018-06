Lo que Youtube ha unido

Se han criado en internet y ahí es donde siguen creciendo. No obstante, los músicos El niño de la hipoteca, Arnau Griso y Bely Basarte unieron este sábado a sus seguidores en un concierto especial, organizado por el EL PAÍS, en la sala La Riviera. Allí demostraron que, a pesar de que la Red es su canal de comunicación principal, su sitio está con el público.

El primero en dejarse ver fue El niño de la hipoteca, nombre que esconde a Guiu Cortés. No le hizo falta más que su guitarra para ocupar todo el escenario y las primeras notas de Alquitrán y carmín para que el público empezase a corearle. Ya no pararon en toda la noche. Le siguió la canción Mi novia de 2º b. Para presentarla habló de su experiencia en EGB ante un público tan joven que no ha conocido esa denominación estudiantil. No les importó, porque el artistia les retrata en temas que sí entienden: como los primeros desamores, el miedo al primer trabajo o la presión de asumir responsabilidades.

Así completó su pase, hasta que el grupo Arnau Griso, -compuesto por Arnau Blanch, el cantante, y Eric Griso, la guitarra- salió para interpretar con El niño de la Hipoteca De Vacaciones, tema que ya comparten juntos en las plataformas digitales. Se quedaron los de Arnau Griso, también valientes, solo con voz y guitarra.

ampliar foto Arnau Griso, segundos en actuar en el concierto especial de EL PAÍS. santi burgos

“Posturea para que el mundo lo vea”, cantó el dúo Arnau Griso a decenas de móviles que les grababan. Este y otros males de la juventud se mencionan en sus letras, pero sobre todo el dúo se conoce por las rimas jocosas y un “buen rollo” de “pocas luces”, como ellos mismos definen. Sus rimas, algo más lascivas que las de El Niño de la hipoteca, incomodaron a algunos generosos adultos que acompañaron a los más jóvenes a ver el concierto. Y en esa línea presentaron un nuevo tema en exclusiva, El gusto es mío, cuyo videoclip anunciaron que se lanzarán el próximo 6 de julio.

ampliar foto Bely Basarte cierra el concierto especial, ayer, en La Riviera. santi burgos

Aunque es en Youtube donde han forjado su carrera, el dúo tiene primer disco y lo presentará el 21 de octubre en esta misma sala, La Riviera. El pasado marzo Bely Basarte, la última en aparecer en el concierto, también publicó su primer trabajo: Desde mi otro cuarto. La cantante ofreció un concierto mucho más melódico que sus compañeros, con banda incluida, en el que interpretó temas de ese álbum. Especialmente aplaudida fue la íntima Me miento mal.

Como ellos mismos contaron, los artistas que este sábado reunió EL PAÍS en este concierto especial, los ha unido previamente Youtube y la amistad entre ellos propició bromas y colaboraciones musicales. Contó El niño de la hipoteca que a Bely Basarte la vio en sus vídeos y quiso hacer una canción con ella, así que le escribió un mensaje a su canal. “Pero no quería que pensara que quería ligar”, señaló. A lo que Basarte contesto: “Tu primer mensaje decía 'Hola, estoy casado”. Antes, Arnau Blanch había besado a El niño de la hipoteca. “Me estoy convirtiendo en plátano”, gritó este. Los tres grupos cerraron juntos el concierto tras dos horas en las que certificaron que su conexión con el público no es solo virtual.