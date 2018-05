La oposición exige a Feijóo que explique en el Parlamento la rama gallega de la Gürtel

El terremoto político provocado por la sentencia del caso Gürtel también se ha sentido este viernes en Galicia. La oposición ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que comparezca en el Parlamento para explicar las "ramificaciones" gallegas de la trama corrupta, tras la sentencia que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo del entramado y que impone también 37 años de cárcel al exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

El BNG solicitará que la comparecencia de Feijóo se realice en un pleno extraordinario centrado en la corrupción, mientras que En Marea y PSdeG se han mostrado favorables a forzar las explicaciones del líder del PP en la Cámara pero sin aclarar si se sumarán a la petición de los nacionalistas. Para el portavoz de En Marea, Luís Villares, el mandatario popular debe "pedir perdón" por la "financiación ilegal que les hizo concurrir dopados a las elecciones y ganar con trampas", informa Europa Press.

"No vamos a aceptar ni un minuto más que el presidente de la Xunta esté aquí sin dar explicaciones, sin explicar qué hizo como cúpula del barco pirata para impedir todo lo que estamos viendo. En Galicia los corsarios tienen nombre y apellidos, y el corsario jefe es Núñez Feijóo", ha remarcado Villares.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ve la situación "de tal gravedad" que obliga a que Feijóo dé la cara "a través del pleno del Parlamento". "La Gürtel nació en Galicia y resulta inverosímil que el PPdeG no se beneficiase de esa trama criminal o que Feijóo alegue ignorancia", ha declarado la nacionalista Ana Pontón, quien ha anunciado que, en el caso de que el presidente gallego no solicite comparecer "a petición propia", será el BNG quien registre la petición para la convocatoria de un pleno extraordinario centrado exclusivamente en la "corrupción" del Partido Popular.

Pontón considera "inexplicable" que no fuesen investigadas ni por parte del PP ni por los tribunales las declaraciones de Pablo Crespo en las que reconocía que el 65% del dinero que manejaba el PP en Galicia era "negro". "Feijóo no puede ponerse de perfil, porque la Gürtel nació en Galicia y mantuvo en el consejo de administración de Portos de Galicia a Pablo Crespo", ha incidido Pontón, quien cree que si Feijóo no pide la dimisión de Rajoy "se convierte en cómplice".

Feijóo, por su parte, ha pedido "sosiego" y ha respaldado al presidente del Gobierno. "Los políticos estamos para servir, no para dejarnos llevar por el ansia de protagonismo y de poder", ha afirmado sobre la moción de censura presentada por el PSOE. "La alternativa no es solucionar el problema de liderazgo del PSOE, la alternativa tiene que ser un gobierno viable y, en este momento, no veo un gobierno socialista con los independentistas, con Ciudadanos y con Podemos siendo viable para España".