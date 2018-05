“Trump es un sociópata, una personalidad sin motivos humanos”

El compositor estadounidense John Adams sostiene que la vida real, los hechos que nos rodean, son materia a desarrollar por la música, como ocurre con el resto de las artes. Lo dice y lo practica, como en la ópera ‘Doctor Atomic’, sobre un libreto de Peter Sellars, en la que la música y las voces recrean la preparación de la primera bomba atómica. También lo hizo en Nixon en China: “naturalmente que su presidencia tuvo impacto en nosotros. El quería que yo, por ejemplo, fuera a Vietnam, para mí eso es un vínculo muy fuerte. Nixon tenía, además, alma, probablemente corrompida, pero la tenía”. La pregunta parece inevitable: ¿Y una ópera sobre Donald Trump?. “Trump es un sociópata, alguien que dramáticamente no ofrece ningún interés, una personalidad sin motivos humanos”. En opinión de Adams, que además de músico es un pensador contemporáneo, Trump no merece ningún interés: “la presidencia de Trump es una extensión de su televisión, cada día un tweet, pero musicalmente no ofrece ningún interés”.

En un buen castellano, que él definió propio de un “jardinero del norte de California”, y con esa contundencia se expresó el compositor que este fin de semana dirige a la Orquestra Simfònica e Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) junto con los coros del Orfeó Català, el Cor de Cambra del Palau y el Cor Jove en el Palau de la Música con un programa con algunas de sus obras más conocidas: Short ride in a fast machine, en el que utiliza todas las herramientas minimalistas, Absolute Jest, una obra en la que rinde su especial homenaje a Beethoven y una segunda parte del concierto con Harmonium, una de las obras clave de su periodo minimalista. En el segundo de los conciertos, el domingo, Adams dirigirá a Attacca Quartet –un formación de cuerda de Estados Unidos que conoce muy bien su música- con una selección de sus obras, como temas del John’s book of alleged dances y los Quartets de cuerda número 1 y 2 .

El que es uno de los compositores contemporáneos más reconocidos en Estados Unidos, admite que su música no tiene la misma entrada en Europa: “es como si en Europa se plantearan más dudas sobre lo que es una correcta música contemporánea a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde siempre se ha vivido con naturalidad la mezcla de las músicas. Para los compositores estadounidenses es un gran reto penetrar en Europa. Aunque en mi caso no es exactamente así ya que el año pasado dirigí con Simon Rattle la Filarmónica de Berlín”. Para Adams este fin de semana será su estreno como director en Barcelona y solo ha dirigido en una ocasión más, en 2014 al frente de la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional de Madrid. “Si no he venido más es porque no me han invitado”, contestaba sin pensárselo dos veces. Pero una cosa es que Adams no dirija muy a menudo en España – -¿“bueno, es correcto que lo diga así, no?, bromea- y otra es que no sea un compositor reconocido. De hecho, la OBC, en el Auditori , sí incluye en sus temporadas obras del músico que es una de las figuras más apreciadas internacionalmente. Con profundas raíces en la composición minimalista, Adams explica que su música ha ido evolucionando desde una primera etapa plenamente minimalista a una madurez –a partir de los 40, puntualiza- en la que “necesitaba buscar una expresión más profunda, más humana y compleja”.

Vital y optimista, dice que Barcelona le recuerda “por su espíritu y por su libertad” a Berkeley, la ciudad de California en la que vive. Adams, todo un espíritu crítico que va más allá del ámbito musical, reconoce que siempre tiene algún proyecto entre manos y avanzó que en marzo de 2019 estrenará en Los Ángeles, con Gustavo Dudamel al frente de la sinfónica que dirige, una obra con el singular título “ Debe ser el diablo quien se lleve todos los buenos tonos?” con la que posteriormente girará por Asia y Europa.